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Frankreichs Innenminister will Konzert von Rapper Kanye West verbieten

  • AFP - 14. April 2026, 14:08 Uhr
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US-Rapper Kanye West
Bild: AFP

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Der franzÃ¶sische Innenminister will ein Konzert des US-Rappers Kanye West in Marseille wegen dessen antisemitischer Ã„uÃŸerungen verhindern. Es wÃ¼rden "alle MÃ¶glichkeiten geprÃ¼ft", hieÃŸ es am Dienstag im Umfeld des Innenministers Laurent NuÃ±ez. Dieser habe bereits mit dem zustÃ¤ndigen PrÃ¤fekten und dem BÃ¼rgermeister von Marseille Ã¼ber ein Verbot gesprochen.Â 

Marseilles linker BÃ¼rgermeister BenoÃ®t Payan hatte bereits Anfang MÃ¤rz erklÃ¤rt, dass Kanye West in seiner Stadt nicht willkommen sei. "Ich weigere mich, dass Marseille zur BÃ¼hne wird fÃ¼r Menschen, die Hass und enthemmten Nazismus propagieren", erklÃ¤rte Payan im Onlinedienst X.Â 

Die britische Regierung hatte Anfang April eine von West beantragte Einreisegenehmigung fÃ¼r ein Musikfestival im Sommer abgelehnt. Seine Anwesenheit sei dem Ã¶ffentlichen Wohl nicht dienlich, lautete die BegrÃ¼ndung. Die Veranstalter sagten das Festival daraufhin ab.

West hÃ¤tte im Juli ursprÃ¼nglich an allen drei Abenden des Wireless-Festivals in London auftreten sollen. Wegen antisemitischer Ã„uÃŸerungen des Rappers hatte der geplante Auftritt jedoch scharfe Kritik ausgelÃ¶st.Â 

West hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit antisemitischen Ã„uÃŸerungen Negativ-Schlagzeilen gemacht. Zum 80. Jahrestag des Weltkriegs-Endes im vergangenen Jahr verÃ¶ffentlichte er einen Song mit dem Titel "Heil Hitler", zuvor vermarktete er T-Shirts mit Hakenkreuz-Aufdruck. Zuletzt hatte der 48-JÃ¤hrige, der mit seinem erratischen Auftreten auch frÃ¼here Fans irritiert, Â seine antisemitischen Ã„uÃŸerungen mit einer bipolaren StÃ¶rung begrÃ¼ndet und betont, er sei weder Nazi noch Antisemit.

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