Deutschland und Ukraine vereinbaren "strategische Partnerschaft"

Wolodymyr Selenskyj und Friedrich Merz am 14.04.2026, via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Deutschland und die Ukraine wollen ihre bilaterale Kooperation weiter vertiefen. Bei den ersten gemeinsamen Regierungskonsultationen seit Ã¼ber 20 Jahren habe man vereinbart, die bilateralen Beziehungen "auf die Ebene einer strategischen Partnerschaft zu heben", sagte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Dienstag im Kanzleramt.



"Wir wollen - und zwar noch mehr als in der Vergangenheit - voneinander lernen und in unsere gemeinsame Zukunft investieren. Wir wÃ¼nschen uns eine souverÃ¤ne und demokratische Ukraine als kraftvollen Partner, in einem freien, sicheren und wohlhabenden Europa."



Man habe weitere umfassende UnterstÃ¼tzungsleistungen vereinbart, unter anderem bei der Luftverteidigung, bei weitreichenden Waffen, bei Drohnen und bei Artilleriemunition, so Merz. Das, was man in dieser Kooperation tue, sei nicht nur von Nutzen fÃ¼r die Verteidigung der Ukraine. "Es ist auch von besonderem Nutzen fÃ¼r unsere Sicherheit, denn keine Armee in Europa ist in den letzten Jahrzehnten im Kampf so erprobt worden, wie die Ukraine."



Im Rahmen der Regierungskonsultationen wurden auch mehrere AbsichtserklÃ¤rungen unterzeichnet. Unter anderem soll es kÃ¼nftig einen Austausch von digitalen Gefechtsdaten zur Entwicklung neuer Waffensysteme geben. DarÃ¼ber hinaus wollen beide LÃ¤nder eng bei der Digitalisierung zusammenarbeiten und auch die Modernisierung staatlicher Dienstleistungen dabei in den Blick nehmen, wie Merz ankÃ¼ndigte. Eine neue Vereinbarung zum industriellen Wiederaufbau wurde ebenfalls unterzeichnet. "Wir werden also unsere Zusammenarbeit in diesen Bereichen, ebenso wie im Bereich der Landwirtschaft, der Wasserstoff-Infrastruktur und kritischer Rohstoffe intensivieren", sagte der Kanzler.

