Niedrigster Pflege-Eigenanteil fast so hoch wie Durchschnittsrente

Seniorin mit Helferin (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der minimale Eigenanteil, den Bewohner von Pflegeheimen mindestens bezahlen mÃ¼ssen - der sogenannte einrichtungseinheitliche Eigenanteil (EEE) - ist nur unwesentlich geringer als der durchschnittliche Rentenzahlbetrag, also der Anteil der Rente, der tatsÃ¤chlich bei den Rentnern ankommt.



Das ergibt sich aus der Antwort des Bundesgesundheitsministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion, Ã¼ber die das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" berichtet. Der einrichtungseinheitliche Eigenanteil lag demnach im Jahr 2024 bei 920 Euro, im selben Jahr betrug der Rentenzahlbetrag 1.154 Euro.



Zuletzt ist der EEE der Antwort zufolge noch weiter gestiegen, nÃ¤mlich auf 1.028 Euro im Jahr 2025 und 1.104 Euro im Jahr 2026. TatsÃ¤chlich liegt der Eigenanteil fÃ¼r einen Pflegeheimplatz, den PflegebedÃ¼rftige selbst aufbringen mÃ¼ssen, deutlich hÃ¶her, es waren zuletzt durchschnittlich 3.245 Euro monatlich.



Allerdings heiÃŸt es vom Gesundheitsministerium in seiner Antwort: "Aus einer niedrigen Altersrente in der gesetzlichen Rentenversicherung kann grundsÃ¤tzlich nicht auf ein niedriges Alterseinkommen geschlossen werden, da unter anderem weitere Alterseinkommen und der Haushaltskontext nicht berÃ¼cksichtigt sind. Gerade bei geringen Renten bestehen oft auch AnsprÃ¼che in anderen Sicherungssystemen, Ã¼ber die in der Statistik der Deutschen Rentenversicherung keine Informationen vorliegen."



Die Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag fÃ¼r Pflege und psychische Gesundheit, Evelyn SchÃ¶tz, sagte dem RND: "PflegebedÃ¼rftigkeit frisst die Rente auf - und rÃ¤umt in kÃ¼rzester Zeit jedes Sparbuch leer. Menschen werden unverschuldet in die Armut gedrÃ¤ngt." Doch statt das Problem entschlossen anzugehen, wende die Regierung "Taschenspielertricks" an und rechne die Zahlen schÃ¶n.



Sie fuhr fort: "Dabei liegt die LÃ¶sung auf der Hand: Die Eigenanteile mÃ¼ssen runter, indem die Kosten fÃ¼r die Pflege in einer Pflegevollversicherung komplett Ã¼bernommen werden. Das ist finanzierbar, indem der Beitragsdeckel fÃ¼r die Reichen aufgehoben wird, Mieten und Renditen herangezogen werden und alle einzahlen - auch Bundestagsabgeordnete und Beamte."

