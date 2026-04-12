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Artemis-2-Astronauten nach RÃ¼ckkehr: Erde ist wie ein "Rettungsboot" im All

  • AFP - 12. April 2026, 02:10 Uhr
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Artemis-2-Astronauten
Bild: AFP

Nach ihrer RÃ¼ckkehr zur Erde haben die Astronauten der Mondmission Artemis 2 die Menschheit zum Zusammenhalt aufgerufen. Die US-Astronautin Christina Koch sagte, die Erde sei wie ein 'Rettungsboot im Universum'.

Nach ihrer RÃ¼ckkehr zur Erde haben die Astronauten der Mondmission Artemis 2 die Menschheit zum Zusammenhalt aufgerufen. Die US-Astronautin Christina Koch sagte am Samstag bei einer Pressekonferenz im texanischen Houston, beim Blick aus der Raumkapsel im All sei ihr nicht nur die Erde aufgefallen, sondern "all das Schwarze um sie herum". Die Erde habe wie ein "Rettungsboot im Universum" gewirkt. "Eines weiÃŸ ich: Planet Erde - ihr seid eine Crew", sagte Koch.

Der kanadische Astronaut Jeremy Hansen rief die Bewunderer von Artemis 2 auf, sich selbst in der Mission wiederzuerkennen. "Wir sind ein Spiegel, der euch reflektiert", sagte Hansen. "Und wenn euch gefÃ¤llt, was ihr seht, dann schaut ein bisschen tiefer. Das seid ihr."

Die vier Astronauten von Artemis 2 - Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch und Jeremy Hansen - waren am Freitag nach ihrer Mond-Umrundung zur Erde zurÃ¼ckgekehrt. Ihre Orion-Raumkapsel landete nach der rund zehntÃ¤gigen Mission planmÃ¤ÃŸig und ohne ZwischenfÃ¤lle im Pazifischen Ozean vor der kalifornischen KÃ¼ste. Bei ihrer Mond-Umrundung hatten die Astronauten sich weiter von der Erde entfernt als je ein Mensch zuvor und mit 406.771 Kilometern Entfernung einen neuen Rekord aufgestellt.

Nasa-Chef Jared Isaacman sagte am Samstag, Artemis 2 werde auf ewig in Erinnerung bleiben. "Es war der Augenblick, an dem wir alle den Mond wiedergesehen haben, wo aus KindheitstrÃ¤umen Missionen wurden", sagte Isaacman. "Ihr habt der Welt geholfen, wieder zu glauben zu beginnen, und das wird niemand jemals vergessen."

Artemis 2 diente als Vorbereitung fÃ¼r eine kÃ¼nftige Mondlandung. Die Nasa strebt fÃ¼r das Jahr 2028 erstmals seit mehr als einem halben Jahrhundert wieder eine bemannte Landung auf dem Erdtrabanten an. Zuletzt waren US-Astronauten 1972 mit Apollo 17 auf dem Mond gelandet.Â 

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