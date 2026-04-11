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Berichte: Verhandlungen zwischen Iran und USA stocken

  • dts - 11. April 2026, 21:57 Uhr
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Anti-Iran-Protest (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Islamabad (dts Nachrichtenagentur) - Die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran in Islamabad haben bisher keine offiziellen Ergebnisse hervorgebracht und scheinen bislang zu stocken.

Iranische Medien berichten, dass die USA aus Sicht Teherans "Ã¼berzogene Forderungen" stellten, insbesondere in Bezug auf die StraÃŸe von Hormus. Der US-Sender CNN zitiert eine Quelle nahe dem iranischen Verhandlungsteam, die sagte, die Forderungen der USA seien "inakzeptabel". US-PrÃ¤sident Donald Trump verlangt die bedingungslose Freigabe der wichtigen Meerenge, die der Iran als Reaktion auf die US-israelischen Angriffe weitgehend blockiert und vermint hat.

Die GesprÃ¤che, die von Pakistan vermittelt werden und an denen unter anderem auch US-VizeprÃ¤sident JD Vance teilnahm, wurden unterdessen auf Expertenebene verlagert, bei der sich spezialisierte Komitees zu wirtschaftlichen, militÃ¤rischen, rechtlichen und nuklearen Themen treffen und "technische Details" aushandeln sollen. Den Berichten zufolge sollen die Verhandlungen bis in die Nacht andauern und mÃ¶glicherweise am Sonntag fortgesetzt werden. Neu an den GesprÃ¤chen ist, dass Washington und Teheran direkt und nicht nur Ã¼ber Vermittler miteinander verhandeln.

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