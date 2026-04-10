Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundesfinanzministerium erwartet anders als das Bundeswirtschaftsministerium nicht, durch die stark gestiegenen Energiepreise mehr Geld aus der Umsatzsteuer zu erhalten.
Nach aktuellem Stand gehe man nicht von Mehreinnahmen aus, sagte eine Sprecherin des Ministeriums am Freitag in Berlin der dts Nachrichtenagentur. Die EinschÃ¤tzung begrÃ¼ndete das Haus von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) mit einem "geringeren Verbrauch" und einer "gewissen KonsumzurÃ¼ckhaltung aufgrund der hohen Preise" in Folge des Iran-Kriegs.
Damit widerspricht das Ministerium Aussagen von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU). Reiche geht von Mehreinnahmen in HÃ¶he von 200 Millionen Euro aus. Diese dÃ¼rften "nicht im Bundesfinanzministerium bleiben", sagte die Ministerin am Freitag. Stattdessen sollten sie fÃ¼r eine hÃ¶here Pendlerpauschale, einen Direktauszahlungsmechanismus fÃ¼r Pendler mit besonders weiten Wegen und eine Senkung der Lkw-Dieselsteuer verwendet werden, fordert Reiche. Eine "Ãœbergewinnsteuer" fÃ¼r MineralÃ¶lkonzerne, wie sie die SPD und ihr Parteichef Klingbeil fordern, lehnt die CDU-Politikerin weiter strikt ab.
Finanzen
Finanzministerium widerspricht Reiche: Keine Mehreinnahmen
- dts - 10. April 2026, 13:24 Uhr
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundesfinanzministerium erwartet anders als das Bundeswirtschaftsministerium nicht, durch die stark gestiegenen Energiepreise mehr Geld aus der Umsatzsteuer zu erhalten.
Weitere Meldungen
Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hat sich mit mehreren VorschlÃ¤gen zur Sozial- und Steuerpolitik klar gegen den Koalitionspartner SPD gestellt. In einemMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die PrÃ¤sidentin des Sozialverbands VdK, Verena Bentele, hat die im Raum stehende Abschaffung des Ehegattensplittings als "Ã¼berfÃ¤llig"Mehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts weiterhin hoher Sprit- und Energiepreise hat die Linke die Bundesregierung dazu aufgefordert, ein umfassendes "Entlastungspaket" aufMehr
Top Meldungen
Paris (dts Nachrichtenagentur) - Der Chef der Internationalen Energieagentur, Fatih Birol, befÃ¼rchtet Diesel- und Kerosin-EngpÃ¤sse in Europa. "Wenn sich die Lage nichtMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die von den Koalitionsfraktionen eingesetzte Task Force zur Entlastung bei den Spritpreisen wird angeforderte PrÃ¼fergebnisse derMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der gestiegenen Benzin- und Energiepreise ruft der CDU-SozialflÃ¼gel die schwarz-rote Bundesregierung zu einem Entlastungssignal anMehr