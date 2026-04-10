Finanzministerium widerspricht Reiche: Keine Mehreinnahmen

Lars Klingbeil (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundesfinanzministerium erwartet anders als das Bundeswirtschaftsministerium nicht, durch die stark gestiegenen Energiepreise mehr Geld aus der Umsatzsteuer zu erhalten.



Nach aktuellem Stand gehe man nicht von Mehreinnahmen aus, sagte eine Sprecherin des Ministeriums am Freitag in Berlin der dts Nachrichtenagentur. Die EinschÃ¤tzung begrÃ¼ndete das Haus von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) mit einem "geringeren Verbrauch" und einer "gewissen KonsumzurÃ¼ckhaltung aufgrund der hohen Preise" in Folge des Iran-Kriegs.



Damit widerspricht das Ministerium Aussagen von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU). Reiche geht von Mehreinnahmen in HÃ¶he von 200 Millionen Euro aus. Diese dÃ¼rften "nicht im Bundesfinanzministerium bleiben", sagte die Ministerin am Freitag. Stattdessen sollten sie fÃ¼r eine hÃ¶here Pendlerpauschale, einen Direktauszahlungsmechanismus fÃ¼r Pendler mit besonders weiten Wegen und eine Senkung der Lkw-Dieselsteuer verwendet werden, fordert Reiche. Eine "Ãœbergewinnsteuer" fÃ¼r MineralÃ¶lkonzerne, wie sie die SPD und ihr Parteichef Klingbeil fordern, lehnt die CDU-Politikerin weiter strikt ab.

