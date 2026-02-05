Frachter-Kollision in der Nordsee: StrafmaÃŸ fÃ¼r russischen KapitÃ¤n erwartet

Ausgebrannter Frachter "Solong"

Knapp ein Jahr nach dem ZusammenstoÃŸ zweier Schiffe in der Nordsee soll am Donnerstag in London das StrafmaÃŸ gegen den russischen KapitÃ¤n eines der beiden Frachter verkÃ¼ndet werden. Bei dem UnglÃ¼ck, in das ein Schiff der Hamburger Reederei Ernst Russ verwickelt war, wurde ein Mensch getÃ¶tet. Der russische KapitÃ¤n war am Montag bereits der fahrlÃ¤ssigen TÃ¶tung fÃ¼r schuldig befunden worden, nun soll das StrafmaÃŸ verkÃ¼ndet werden.



Das Frachtschiff "Solong" der Hamburger Reederei Ernst Russ hatte im MÃ¤rz 2025 in der Nordsee den vom US-MilitÃ¤r gecharterten Tanker "Stena Immaculate" gerammt. Auf beiden Schiffen brach Feuer aus, ein philippinisches Besatzungsmitglied der "Solong" kam ums Leben. Die "Stena Immaculate" war zum Zeitpunkt der Kollision mit Flugbenzin beladen, das teils ins Meer lief. Eine zwischenzeitlich befÃ¼rchtete Umweltkatastrophe konnte aber verhindert werden.