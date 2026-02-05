FÃ¼hrende CDU-Politiker fordern groÃŸe Rentenreform in diesem Jahr

Alte und junge Frau sitzen am Strand, via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - FÃ¼hrende CDU-Politiker fordern eine groÃŸe Rentenreform in diesem Jahr mit dem Schwerpunkt der StÃ¤rkung der betrieblichen und privaten Altersversorgung.



"In diesem Jahr muss eine groÃŸe Rentenreform folgen. Das ist Konsens", sagte Pascal Reddig (CDU), Mitglied der Rentenreformkommission, der "Rheinischen Post". Deshalb sei es gut, dass die Rentenkommission frÃ¼h eingesetzt worden sei und jetzt schnell zu Ergebnissen komme. "SelbstverstÃ¤ndlich wird es insbesondere auch darum gehen, die betriebliche und private Altersvorsorge deutlich zu stÃ¤rken", so Reddig, der im Bundestag gegen das Rentenpaket der Bundesregierung gestimmt hatte.



Auch der Chef der Jungen Union, Johannes Winkel, erklÃ¤rte: "Eine groÃŸe Rentenreform ist nicht nur realistisch, sondern dringend geboten. In den 2030er-Jahren erleben wir, dass die Boomer-JahrgÃ¤nge komplett aus dem Arbeitsmarkt gehen. Das stellt die Umlagefinanzierung der Rente vor unlÃ¶sbare Aufgaben. Wir brauchen den Mut zu echten Reformen." Der Kanzler habe recht, wenn er eine stÃ¤rkere Gewinnbeteiligung der Arbeitnehmer an BÃ¶rsengewinnen anstrebe. "Warum beteiligen wir die Arbeitnehmer in Deutschland nicht an den Gewinnen der Unternehmen? Es ist absurd, dass wir dies Investoren Ã¼berlassen", sagte Winkel.



Auch der sozialpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Marc Biadacz, drÃ¼ckt aufs Tempo: "Die Rentenkommission wird bis zum Sommer konkrete VorschlÃ¤ge fÃ¼r eine Rentenreform II erarbeiten, die wir dann zÃ¼gig in der zweiten JahreshÃ¤lfte auf den Weg bringen werden. Es liegen bereits viele Ideen und AnsÃ¤tze auf dem Tisch", sagte Biadacz der "Rheinischen Post". Dabei werde sich die Kommission auch mit der kÃ¼nftigen Rolle der betrieblichen und privaten Altersvorsorge beschÃ¤ftigen mÃ¼ssen. "Unser Ziel ist ein Rentensystem, das stabil, finanzierbar und gerecht fÃ¼r alle Generationen bleibt", sagte Biadacz.

