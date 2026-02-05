Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der Debatte um lange Wartezeiten fÃ¼r Facharzttermine hat der ehemalige Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) eine Termingarantie bei FachÃ¤rzten fÃ¼r gesetzlich Versicherte gefordert.
Der "Rheinischen Post" (Donnerstag) sagte Lauterbach: "Wir brauchen endlich eine Termingarantie bei FachÃ¤rzten. Wenn innerhalb von drei Wochen kein Termin geht, darf der Patient wie ein Privatversicherter ambulant im Krankenhaus behandelt werden." Bezahlt werden solle das "aus dem Honorartopf der niedergelassenen FachÃ¤rzte".
Zuvor hatte die "Rheinische Post" berichtet, dass gesetzlich Versicherte 2024 im Schnitt 42 Tage auf einen Facharzttermin warten mussten. Zum Vergleich: 2019 waren es noch 33 Tage. Zugleich stiegen die jÃ¤hrlichen GKV-Ausgaben fÃ¼r offene Sprechstunden bei Ã„rzten rasant.
Lifestyle
Wartezeiten: Lauterbach fordert Termingarantie bei FachÃ¤rzten
- dts - 5. Februar 2026
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der Debatte um lange Wartezeiten fÃ¼r Facharzttermine hat der ehemalige Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) eine Termingarantie bei FachÃ¤rzten fÃ¼r gesetzlich Versicherte gefordert.
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - FÃ¼hrende CDU-Politiker fordern eine groÃŸe Rentenreform in diesem Jahr mit dem Schwerpunkt der StÃ¤rkung der betrieblichen und privatenMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der SPD-Bundestagsfraktion gibt es Widerstand gegen eine Neujustierung des Rentensystems zu Ungunsten der gesetzlichen Rente. "Die gesetzlicheMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung kann nach eigenen Angaben nicht beziffern, wie viele Schiffe der russischen Schattenflotte seit 2022 die deutscheMehr
Top Meldungen
Washington/Peking (dts Nachrichtenagentur) - US-PrÃ¤sident Donald Trump hat nach eigener Aussage ein "ausfÃ¼hrliches" TelefongesprÃ¤ch mit Chinas PrÃ¤sident Xi Jinping gefÃ¼hrt.Mehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Aufsichtsratsvorsitzende der Deutschen Bahn, Werner Gatzer, will seinen Posten offenbar vorzeitig zur VerfÃ¼gung stellen. Er habeMehr
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will mit den Golfstaaten Saudi-Arabien, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten neue "strategische Partnerschaften" schlieÃŸen. Merz brachMehr