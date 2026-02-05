Lifestyle

Wartezeiten: Lauterbach fordert Termingarantie bei FachÃ¤rzten

  • dts - 5. Februar 2026
Karl Lauterbach (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der Debatte um lange Wartezeiten fÃ¼r Facharzttermine hat der ehemalige Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) eine Termingarantie bei FachÃ¤rzten fÃ¼r gesetzlich Versicherte gefordert.

Der "Rheinischen Post" (Donnerstag) sagte Lauterbach: "Wir brauchen endlich eine Termingarantie bei FachÃ¤rzten. Wenn innerhalb von drei Wochen kein Termin geht, darf der Patient wie ein Privatversicherter ambulant im Krankenhaus behandelt werden." Bezahlt werden solle das "aus dem Honorartopf der niedergelassenen FachÃ¤rzte".

Zuvor hatte die "Rheinische Post" berichtet, dass gesetzlich Versicherte 2024 im Schnitt 42 Tage auf einen Facharzttermin warten mussten. Zum Vergleich: 2019 waren es noch 33 Tage. Zugleich stiegen die jÃ¤hrlichen GKV-Ausgaben fÃ¼r offene Sprechstunden bei Ã„rzten rasant.

