Widerstand gegen Neujustierung des Rentensystems in SPD

  • dts - 5. Februar 2026
Rentenversicherung (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der SPD-Bundestagsfraktion gibt es Widerstand gegen eine Neujustierung des Rentensystems zu Ungunsten der gesetzlichen Rente. "Die gesetzliche Rente wird das A und O bleiben. Sie ist zuverlÃ¤ssig, stabil und hat uns durch viele Krisen gefÃ¼hrt", sagte der SPD-Sozialpolitiker Bernd RÃ¼tzel der "Rheinischen Post".

"Viele Menschen haben ausschlieÃŸlich die gesetzliche Rente. Nur eine Minderheit in unserem Land kann Ã¼berhaupt VermÃ¶gen fÃ¼r die Alterssicherung zur Seite legen", so das Mitglied im Bundestags-Sozialausschuss. "Der SPD geht es darum, dass die Menschen nach einem langen Arbeitsleben ein gutes Auskommen haben, und nicht darum, den Versicherungs- und Kapitalgesellschaften Profit zu verschaffen."

Die Rentenreformkommission werde Mitte des Jahres ihre VorschlÃ¤ge prÃ¤sentieren. "Dann muss man entscheiden, was politisch umsetzbar ist. Mit mir wird es jedenfalls kein hÃ¶heres Renteneintrittsalter geben, denn das schaffen viele Menschen einfach gar nicht. FÃ¼r sie wÃ¤re das eine RentenkÃ¼rzung", sagte der SPD-Politiker.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte zu Wochenbeginn einen "Paradigmenwechsel" und eine "Neujustierung" der Rentenpolitik angekÃ¼ndigt. Die betriebliche und die private Altersversorgung mÃ¼ssten kÃ¼nftig eine stÃ¤rkere Rolle spielen.

