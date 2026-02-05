CDU-Spitzenkandidat in Baden-WÃ¼rttemberg fÃ¼r spÃ¤tere Rente

Lifestyle

Manuel Hagel

Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Der Spitzenkandidat der CDU in Baden-WÃ¼rttemberg, Manuel Hagel, hat sich fÃ¼r lÃ¤ngere Arbeitszeiten und einen spÃ¤teren Renteneintritt ausgesprochen.

Die Deutschen arbeiteten rund 200 Stunden weniger als die Schweizer, sagte Hagel dem "Handelsblatt" und forderte, Anreize fÃ¼r Mehrarbeit zu schaffen, etwa durch steuer- und sozialabgabenfreie Ãœberstunden. Zugleich mahnte er eine Rentenreform an. "NatÃ¼rlich werden wir aufgrund der steigenden Lebenserwartung irgendwann bis 70 oder lÃ¤nger arbeiten mÃ¼ssen."

Der SPD, dem Koalitionspartner der CDU im Bund, warf Hagel vor, die Wirtschaft zu schÃ¤digen. "Die Idee der SPD fÃ¼r eine ErhÃ¶hung der Erbschaftsteuer ist Gift fÃ¼r den Standort." Eine Reform der Erbschaftsteuer kÃ¶nne es nur mit einer "Regionalisierung" geben. Damit meint Hagel, dass die LÃ¤nder den Steuersatz selbst festlegen kÃ¶nnen. "Das wÃ¼rde es uns erlauben, auf die Belange unserer MittelstÃ¤ndler RÃ¼cksicht zu nehmen, und wÃ¼rde den fÃ¶deralen Wettbewerb zwischen den deutschen LÃ¤ndern beleben."

Durch die anhaltende Konjunkturkrise sieht der CDU-Politiker die deutsche Wirtschaft in ihrem Kern bedroht. "Wir erleben eine schleichende Deindustrialisierung", sagte Hagel vier Wochen vor der Landtagswahl. Er wolle verhindern, "dass wir das Detroit Europas werden" - eine Anspielung auf den Niedergang der Heimatstadt der US-Autoindustrie. Um die deutsche Industrie vor den "Kampfpreisen" der chinesischen Konkurrenz zu schÃ¼tzen, seien politische GegenmaÃŸnahmen nÃ¶tig. "Das umfasst auch eigene europÃ¤ische ZÃ¶lle."

