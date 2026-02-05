Wirtschaft

Dienstleistungssektor macht etwas weniger Umsatz

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der Dienstleistungssektor in Deutschland hat im November 2025 kalender- und saisonbereinigt real 0,4 Prozent und nominal 0,3 Prozent weniger Umsatz erwirtschaftet als im Oktober 2025. Verglichen mit dem Vorjahresmonat November 2024 verzeichnete der Umsatz einen Anstieg von real 0,6 Prozent und nominal von 2,5 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorlÃ¤ufigen Ergebnissen am Donnerstag mit.

Den grÃ¶ÃŸten realen UmsatzrÃ¼ckgang im November 2025 gegenÃ¼ber dem Vormonat verzeichneten die sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen (zum Beispiel Vermietung von beweglichen Sachen und Vermittlung von ArbeitskrÃ¤ften) mit einem RÃ¼ckgang von 1,4 Prozent, gefolgt vom GrundstÃ¼cks- und Wohnungswesen mit einem Minus von 1,3 Prozent. In den freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen sowie im Bereich Verkehr und Lagerei waren die UmsÃ¤tze mit einem Minus von 0,4 Prozent beziehungsweise 0,1 Prozent leicht rÃ¼cklÃ¤ufig. Im Gegensatz hierzu stiegen die UmsÃ¤tze im Bereich Information und Kommunikation um 0,1 Prozent.

