Tod eines Zugbegleiters bei Ticketkontrolle: Gewerkschaften fordern Konsequenzen

  • AFP - 5. Februar 2026, 09:14 Uhr
Nach dem gewaltsamen Tod eines Zugbegleiters bei einer Fahrkartenkontrolle haben Gewerkschaften Konsequenzen gefordert. 'Wir brauchen Doppelbesetzung', sagte der Vorsitzende des Gesamtbetriebsrat DB Regio Schiene und Bus, Ralf Damde, bei WDR5.

Nach dem gewaltsamen Tod eines Zugbegleiters bei einer Fahrkartenkontrolle in Rheinland-Pfalz haben Gewerkschaften Konsequenzen gefordert. "Wir brauchen Doppelbesetzung, wir brauchen eine Bodycam, die auch Tonaufzeichnungen wiedergibt", sagte der Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats der DB Regio Schiene und Bus, Ralf Damde, am Donnerstag dem Radiosender WDR5. NÃ¶tig seien dabei neue Sicherheitskonzepte und eine stÃ¤rkere Zusammenarbeit mit der Bundespolizei.

Damde kritisierte zudem die Betreiber der Bahnen. Bei den Ausschreibungen in der Vergangenheit habe "je billiger, desto besser" gegolten. Dadurch sei zugelassen worden, dass ZÃ¼ge nicht mehr von ausreichend Personal begleitet wÃ¼rden. Einer der "Hotspots bei den Ãœbergriffen" sei Nordrhein-Westfalen, sagte Damde.

Auch Martin Burkert, Chef der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG, forderte eine Doppelbesetzung im Zug. "Dann wÃ¤re das vielleicht verhinderbar gewesen", sagte er am Donnerstag im Radiosender Bayern2. "Wir weisen seit Jahren darauf hin", fÃ¼gte er hinzu. 82 Prozent der Bahn-Mitarbeiter hÃ¤tten einen verbalen oder kÃ¶rperlichen Angriff erlebt. "Das sind schockierende Zahlen."

Die Ausstattung kÃ¶nne verbessert werden. Dazu zÃ¤hlten beispielsweise Bodycams mit Ton oder ein Notrufknopf an der Armbanduhr. "Das ist alles immer mit Kosten verbunden.Â Aber Sicherheit ist nicht verhandelbar", sagte Burkert. Um auf aggressive Kunden zu reagieren, werde das Bahnpersonal mittlerweile geschult. "Aber fÃ¼r uns ist halt wichtig, dass kein Zugbegleiter oder Begleiterin alleine im Zug ist."

Ein 36 Jahre alte Zugbegleiter war in einem Regionalexpress in Rheinland-Pfalz am Montagabend von einem Schwarzfahrer lebensbedrohlich verletzt worden. Er hatte den Reisenden zuvor kontrolliert und wollte ihn wegen des fehlenden Fahrscheins des Zugs verweisen. Der Bahn-Mitarbeiter starb schlieÃŸlich an seinen Verletzungen. Die Tat lÃ¶ste bundesweit Entsetzen aus.

