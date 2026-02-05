KrankenhÃ¤user wollen 13.400 Zivi-Stellen schaffen

Medizinisches Personal in einem Krankenhaus (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die KrankenhÃ¤user in Deutschland hoffen auf die WiedereinfÃ¼hrung des Zivildienstes. "FÃ¼r den Fall, dass der Zivildienst wieder eingefÃ¼hrt werden sollte, sind die KrankenhÃ¤user in hohem MaÃŸe bereit, Zivildienstleistende zu beschÃ¤ftigen", heiÃŸt es in einer aktuellen Umfrage des Deutschen Krankenhaus Instituts (DKI), Ã¼ber die die "Rheinische Post" berichtet. 93â€…Prozent der Befragten bezeichneten ihre Bereitschaft hierzu demnach als sehr groÃŸ (65â€…Prozent) oder eher groÃŸ (28â€…Prozent)



Fast alle HÃ¤user, die frÃ¼her Zivis beschÃ¤ftigten, wÃ¤ren bereit, wieder ein vergleichbares Stellenangebot zu schaffen: "Hochgerechnet wÃ¤ren dies schÃ¤tzungsweise 13.400â€…Zivildienststellen an rund 1.260â€…Krankenhausstandorten", heiÃŸt es in der Auswertung der Umfrage. "In jeweils 93â€…Prozent der KrankenhÃ¤user wÃ¼rden sie zur UnterstÃ¼tzung der Pflege sowie fÃ¼r Patientenbegleit-, Hol- und Bringdienste eingesetzt." Auch der technische Dienst und der Hauswirtschaftsdienst wurden, wenn auch seltener, als mÃ¶gliche Einsatzbereiche genannt.



"Der Zivildienst bietet die Chance, jungen Menschen frÃ¼hzeitig und praxisnah Einblicke in die vielfÃ¤ltigen TÃ¤tigkeiten im Krankenhaus zu ermÃ¶glichen. Die Erfahrungen aus der Vergangenheit zeigen, dass der Zivildienst in vielen FÃ¤llen ein Einstieg in spÃ¤tere Berufe in der Pflege oder im medizinischen Bereich war", sagte ergÃ¤nzend Henriette Neumeyer, stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Krankenhaus-Gesellschaft, der Zeitung.



Ein Knackpunkt wird die Bezahlung: "Der Ã¼berwiegende Teil der befragten HÃ¤user kann sich eine Finanzierung analog zum heutigen Bundesfreiwilligendienst vorstellen. Nicht darstellbar ist aber ein Eigenanteil von 30 Prozent an einer mÃ¶glichen VergÃ¼tung von rund 2.600 Euro pro Monat - eine Summe, die derzeit fÃ¼r freiwillig Wehrdienstleistende geplant ist", warnte Neumeyer. "Eine solche finanzielle Belastung wÃ¤re fÃ¼r die Kliniken wirtschaftlich nicht tragbar."

