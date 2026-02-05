Wirtschaft

KrankenhÃ¤user wollen 13.400 Zivi-Stellen schaffen

  • dts - 5. Februar 2026, 08:53 Uhr
Bild vergrößern: KrankenhÃ¤user wollen 13.400 Zivi-Stellen schaffen
Medizinisches Personal in einem Krankenhaus (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die KrankenhÃ¤user in Deutschland hoffen auf die WiedereinfÃ¼hrung des Zivildienstes. "FÃ¼r den Fall, dass der Zivildienst wieder eingefÃ¼hrt werden sollte, sind die KrankenhÃ¤user in hohem MaÃŸe bereit, Zivildienstleistende zu beschÃ¤ftigen", heiÃŸt es in einer aktuellen Umfrage des Deutschen Krankenhaus Instituts (DKI), Ã¼ber die die "Rheinische Post" berichtet. 93â€…Prozent der Befragten bezeichneten ihre Bereitschaft hierzu demnach als sehr groÃŸ (65â€…Prozent) oder eher groÃŸ (28â€…Prozent)

Fast alle HÃ¤user, die frÃ¼her Zivis beschÃ¤ftigten, wÃ¤ren bereit, wieder ein vergleichbares Stellenangebot zu schaffen: "Hochgerechnet wÃ¤ren dies schÃ¤tzungsweise 13.400â€…Zivildienststellen an rund 1.260â€…Krankenhausstandorten", heiÃŸt es in der Auswertung der Umfrage. "In jeweils 93â€…Prozent der KrankenhÃ¤user wÃ¼rden sie zur UnterstÃ¼tzung der Pflege sowie fÃ¼r Patientenbegleit-, Hol- und Bringdienste eingesetzt." Auch der technische Dienst und der Hauswirtschaftsdienst wurden, wenn auch seltener, als mÃ¶gliche Einsatzbereiche genannt.

"Der Zivildienst bietet die Chance, jungen Menschen frÃ¼hzeitig und praxisnah Einblicke in die vielfÃ¤ltigen TÃ¤tigkeiten im Krankenhaus zu ermÃ¶glichen. Die Erfahrungen aus der Vergangenheit zeigen, dass der Zivildienst in vielen FÃ¤llen ein Einstieg in spÃ¤tere Berufe in der Pflege oder im medizinischen Bereich war", sagte ergÃ¤nzend Henriette Neumeyer, stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Krankenhaus-Gesellschaft, der Zeitung.

Ein Knackpunkt wird die Bezahlung: "Der Ã¼berwiegende Teil der befragten HÃ¤user kann sich eine Finanzierung analog zum heutigen Bundesfreiwilligendienst vorstellen. Nicht darstellbar ist aber ein Eigenanteil von 30 Prozent an einer mÃ¶glichen VergÃ¼tung von rund 2.600 Euro pro Monat - eine Summe, die derzeit fÃ¼r freiwillig Wehrdienstleistende geplant ist", warnte Neumeyer. "Eine solche finanzielle Belastung wÃ¤re fÃ¼r die Kliniken wirtschaftlich nicht tragbar."

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Umfrage: Unternehmen stellen Regierung schlechtes Zeugnis aus
    Umfrage: Unternehmen stellen Regierung schlechtes Zeugnis aus

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Unternehmen in Deutschland stellen der Wirtschaftspolitik der Bundesregierung ein schlechtes Zeugnis aus. Im Durchschnitt vergeben die

    Mehr
    Auftragseingang der Industrie gestiegen
    Auftragseingang der Industrie gestiegen

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der reale Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe in Deutschland ist im Dezember 2025 gegenÃ¼ber November 2025 saison- und kalenderbereinigt

    Mehr
    Dienstleistungssektor macht etwas weniger Umsatz
    Dienstleistungssektor macht etwas weniger Umsatz

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der Dienstleistungssektor in Deutschland hat im November 2025 kalender- und saisonbereinigt real 0,4 Prozent und nominal 0,3 Prozent weniger

    Mehr
    Industrie meldet deutlich mehr AuftrÃ¤ge
    Industrie meldet deutlich mehr AuftrÃ¤ge
    US-Regierung will Sportartikelhersteller Nike wegen Diskriminierung von WeiÃŸen vorladen
    US-Regierung will Sportartikelhersteller Nike wegen Diskriminierung von WeiÃŸen vorladen
    EuropÃ¤ische Zentralbank gibt Leitzinsentscheidung bekannt
    EuropÃ¤ische Zentralbank gibt Leitzinsentscheidung bekannt
    Google-Mutter Alphabet verzeichnet Jahresumsatz von Ã¼ber 400 Milliarden Dollar
    Google-Mutter Alphabet verzeichnet Jahresumsatz von Ã¼ber 400 Milliarden Dollar
    Tod eines Zugbegleiters bei Ticketkontrolle: Gewerkschaften fordern Konsequenzen
    Tod eines Zugbegleiters bei Ticketkontrolle: Gewerkschaften fordern Konsequenzen
    GrÃ¼ne fordern RÃ¼ckÃ¼berstellung von Maja T. nach Deutschland
    GrÃ¼ne fordern RÃ¼ckÃ¼berstellung von Maja T. nach Deutschland
    Venezuelas ÃœbergangsprÃ¤sidentin trifft Vertreter europÃ¤ischer Ã–lkonzerne
    Venezuelas ÃœbergangsprÃ¤sidentin trifft Vertreter europÃ¤ischer Ã–lkonzerne
    Bill Gates: Bereue
    Bill Gates: Bereue "jede Minute" mit SexualstraftÃ¤ter Epstein
    Geheimdienste und Cyberdome: Behrens bei Dobrindt-PlÃ¤nen skeptisch
    Geheimdienste und Cyberdome: Behrens bei Dobrindt-PlÃ¤nen skeptisch
    Juso-Chef fordert SPD zu
    Juso-Chef fordert SPD zu "Klassenkampf" auf

    Top Meldungen

    Autofahrer standen lÃ¤nger - trotz weniger Staus
    Autofahrer standen lÃ¤nger - trotz weniger Staus

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Stausituation auf Deutschlands Autobahnen hat sich im Jahr 2025 weiter verschÃ¤rft. Zwar sank die Zahl der registrierten Staus von 516.000

    Mehr
    Kaum Schienenausbau in Kohleregionen
    Kaum Schienenausbau in Kohleregionen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Um den Strukturwandel in den Braunkohlerevieren zu gestalten, stehen Milliarden Euro aus dem "Investitionsgesetz Kohleregionen" auch fÃ¼r die

    Mehr
    Finanzministerium gibt sich bei Steuersenkungen ahnungslos
    Finanzministerium gibt sich bei Steuersenkungen ahnungslos

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundesfinanzministerium weiÃŸ nach eigenem Bekunden nicht, welche BevÃ¶lkerungsgruppen von den bisherigen Steuersenkungen der schwarz-roten

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts