Auftragseingang der Industrie gestiegen

Stahlproduktion (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der reale Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe in Deutschland ist im Dezember 2025 gegenÃ¼ber November 2025 saison- und kalenderbereinigt um 7,8 Prozent gestiegen. Ohne die BerÃ¼cksichtigung von GroÃŸauftrÃ¤gen war der Auftragseingang um 0,9 Prozent hÃ¶her als im Vormonat, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorlÃ¤ufigen Angaben am Donnerstag mit.



Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich lag der Auftragseingang im vierten Quartal 2025 um 9,5 Prozent hÃ¶her als im dritten Quartal, ohne GroÃŸauftrÃ¤ge stieg er im gleichen Zeitraum um 2,5 Prozent. Im November 2025 stieg der Auftragseingang nach Revision der vorlÃ¤ufigen Ergebnisse gegenÃ¼ber Oktober 2025 um 5,7 Prozent (vorlÃ¤ufiger Wert +5,6 Prozent).



Die positive Entwicklung im Dezember 2025 ist zu einem groÃŸen Teil auf die deutlichen Anstiege bei der Herstellung von Metallerzeugnissen (saison- und kalenderbereinigt +30,2 Prozent zum Vormonat) und im gewichtigen Maschinenbau (+11,5 Prozent) zurÃ¼ckzufÃ¼hren. In diesen beiden Wirtschaftszweigen meldete eine Reihe von Betrieben aus unterschiedlichen Bereichen GroÃŸauftrÃ¤ge. Auch die ZuwÃ¤chse in der Herstellung von elektrischer AusrÃ¼stung (+9,8 Prozent) sowie in der Herstellung von DatenverarbeitungsgerÃ¤ten, elektronischen und optischen Erzeugnissen (+5,7 Prozent) wirkten sich positiv auf das Gesamtergebnis aus.



In der Automobilindustrie ging der Auftragseingang hingegen um 6,3 Prozent zurÃ¼ck. Im Sonstigen Fahrzeugbau (Flugzeuge, Schiffe, ZÃ¼ge, MilitÃ¤rfahrzeuge) sanken die AuftragseingÃ¤nge um 18,7 Prozent gegenÃ¼ber dem hohen Niveau des Vormonats. Dennoch gab es auch hier wieder umfangreiche GroÃŸauftrÃ¤ge.



Bei den InvestitionsgÃ¼tern stieg der Auftragseingang im Dezember 2025 um 10,5 Prozent gegenÃ¼ber dem Vormonat. Bei den VorleistungsgÃ¼tern lag er um 5,7 Prozent hÃ¶her und bei den KonsumgÃ¼tern um 5,3 Prozent niedriger.



Die AuslandsauftrÃ¤ge stiegen im Dezember 2025 um 5,6 Prozent. Dabei fielen die AuftrÃ¤ge aus der Eurozone um 0,6 Prozent und die AuftrÃ¤ge von auÃŸerhalb der Eurozone nahmen um 9,7 Prozent zu. Die InlandsauftrÃ¤ge stiegen um 10,7 Prozent.



Der reale Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe war nach vorlÃ¤ufigen Angaben im Dezember 2025 saison- und kalenderbereinigt 1,4 Prozent niedriger als im Vormonat, so das Bundesamt weiter. Im Vergleich zum Vorjahresmonat war der Umsatz kalenderbereinigt 1,9 Prozent niedriger. FÃ¼r November ergab sich nach Revision der vorlÃ¤ufigen Ergebnisse ein Anstieg von 2,9 Prozent gegenÃ¼ber Oktober (vorlÃ¤ufiges Ergebnis: +2,7 Prozent).



Im Gesamtjahr 2025 war der reale Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe kalenderbereinigt um 1,3 Prozent niedriger als im Vorjahr.

