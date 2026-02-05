Die EntfÃ¼hrung der Mutter einer landesweit bekannten Star-Moderatorin bewegt derzeit die USA - nun hat Savannah Guthrie unter TrÃ¤nen an die EntfÃ¼hrer appelliert: "Wir wollen von Ihnen hÃ¶ren und sind bereit, Ihnen zuzuhÃ¶ren", sagte die Moderatorin der NBC-Morgensendung "Today" in einem am Mittwochabend (Ortszeit) verÃ¶ffentlichten Video. Zugleich forderte sie Beweise dafÃ¼r, dass ihre 84-jÃ¤hrige Mutter noch lebt.Â
"Wir mÃ¼ssen zweifelsfrei wissen, dass sie lebt und dass Sie sie haben", sagte Guthrie an die Adresse der EntfÃ¼hrer gerichtet. "Stimmen und Bilder kÃ¶nnen leicht manipuliert werden." Die 54-jÃ¤hrige Moderatorin sprach unter TrÃ¤nen, sie war in dem Video von Familienmitgliedern umgeben.
Die Polizei im Bundesstaat Arizona hatte am Montag bekanntgegeben, dass Nancy Guthrie unter verdÃ¤chtigen UmstÃ¤nden verschwunden sei. Die Ermittler gehen davon aus, dass die 84-JÃ¤hrige aus ihrem Haus in Pima County entfÃ¼hrt wurde. "Sie ist nicht freiwillig weggegangen, das wissen wir", sagte Sheriff Chris Nanos und bezeichnete das Haus als "Tatort".
Brennpunkte
EntfÃ¼hrung ihrer Mutter: US-Starmoderatorin wendet sich unter TrÃ¤nen an die TÃ¤ter
- AFP - 5. Februar 2026, 10:09 Uhr
Die EntfÃ¼hrung der Mutter einer Star-Moderatorin bewegt derzeit die USA - nun hat Savannah Guthrie unter TrÃ¤nen an die EntfÃ¼hrer appelliert: 'Wir wollen von Ihnen hÃ¶ren und sind bereit, Ihnen zuzuhÃ¶ren.'
