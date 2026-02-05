Brennpunkte

EntfÃ¼hrung ihrer Mutter: US-Starmoderatorin wendet sich unter TrÃ¤nen an die TÃ¤ter

  • AFP - 5. Februar 2026, 10:09 Uhr
Bild vergrößern: EntfÃ¼hrung ihrer Mutter: US-Starmoderatorin wendet sich unter TrÃ¤nen an die TÃ¤ter
US-Moderatorin Savannah Guthrie
Bild: AFP

Die EntfÃ¼hrung der Mutter einer Star-Moderatorin bewegt derzeit die USA - nun hat Savannah Guthrie unter TrÃ¤nen an die EntfÃ¼hrer appelliert: 'Wir wollen von Ihnen hÃ¶ren und sind bereit, Ihnen zuzuhÃ¶ren.'

Die EntfÃ¼hrung der Mutter einer landesweit bekannten Star-Moderatorin bewegt derzeit die USA - nun hat Savannah Guthrie unter TrÃ¤nen an die EntfÃ¼hrer appelliert: "Wir wollen von Ihnen hÃ¶ren und sind bereit, Ihnen zuzuhÃ¶ren", sagte die Moderatorin der NBC-Morgensendung "Today" in einem am Mittwochabend (Ortszeit) verÃ¶ffentlichten Video. Zugleich forderte sie Beweise dafÃ¼r, dass ihre 84-jÃ¤hrige Mutter noch lebt.Â 

"Wir mÃ¼ssen zweifelsfrei wissen, dass sie lebt und dass Sie sie haben", sagte Guthrie an die Adresse der EntfÃ¼hrer gerichtet. "Stimmen und Bilder kÃ¶nnen leicht manipuliert werden." Die 54-jÃ¤hrige Moderatorin sprach unter TrÃ¤nen, sie war in dem Video von Familienmitgliedern umgeben.

Die Polizei im Bundesstaat Arizona hatte am Montag bekanntgegeben, dass Nancy Guthrie unter verdÃ¤chtigen UmstÃ¤nden verschwunden sei. Die Ermittler gehen davon aus, dass die 84-JÃ¤hrige aus ihrem Haus in Pima County entfÃ¼hrt wurde. "Sie ist nicht freiwillig weggegangen, das wissen wir", sagte Sheriff Chris Nanos und bezeichnete das Haus als "Tatort".

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Drogenhandel in groÃŸem Stil: Weitere Anklage in Hessen
    Drogenhandel in groÃŸem Stil: Weitere Anklage in Hessen

    Mehr als zwei Jahre nach einem ersten Schlag gegen eine internationale DrogenhÃ¤ndlerbande hat die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main eine weitere Anklage gegen

    Mehr
    Leichte Entwarnung nach
    Leichte Entwarnung nach "auÃŸergewÃ¶hnlichen" Unwettern in Spanien und Portugal

    Nach dem Durchzug von "auÃŸergewÃ¶hnlich" starken Unwettern haben die BehÃ¶rden auf der Iberischen Halbinsel leichte Entwarnung gegeben. Im besonders heftig betroffenen Andalusien

    Mehr
    Ukraine und Russland beginnen zweiten Verhandlungstag in den Vereinigten Arabischen Emiraten
    Ukraine und Russland beginnen zweiten Verhandlungstag in den Vereinigten Arabischen Emiraten

    Die UnterhÃ¤ndler der Ukraine und Russlands haben am Donnerstag den zweiten Verhandlungstag ihrer erneuten GesprÃ¤che in den Vereinigten Arabischen Emiraten begonnen. "Wir

    Mehr
    Konzernchefs von VW und Stellantis fordern Bonus fÃ¼r E-Autos
    Konzernchefs von VW und Stellantis fordern Bonus fÃ¼r E-Autos "Made in Europe"
    Industrie meldet deutlich mehr AuftrÃ¤ge
    Industrie meldet deutlich mehr AuftrÃ¤ge
    US-Regierung will Sportartikelhersteller Nike wegen Diskriminierung von WeiÃŸen vorladen
    US-Regierung will Sportartikelhersteller Nike wegen Diskriminierung von WeiÃŸen vorladen
    EuropÃ¤ische Zentralbank gibt Leitzinsentscheidung bekannt
    EuropÃ¤ische Zentralbank gibt Leitzinsentscheidung bekannt
    EU-Kommission genehmigt deutsche Beihilfe fÃ¼r saubere Technologien
    EU-Kommission genehmigt deutsche Beihilfe fÃ¼r saubere Technologien
    Bundeskartellamt geht gegen Preisvorgaben von Amazon vor
    Bundeskartellamt geht gegen Preisvorgaben von Amazon vor
    AfD-Fraktion scheitert in Karlsruhe mit Klage auf Zuteilung von
    AfD-Fraktion scheitert in Karlsruhe mit Klage auf Zuteilung von "Otto-Wels-Saal"
    AfD unterliegt im Streit um Otto-Wels-Saal im Bundestag
    AfD unterliegt im Streit um Otto-Wels-Saal im Bundestag
    Umfrage: Unternehmen stellen Regierung schlechtes Zeugnis aus
    Umfrage: Unternehmen stellen Regierung schlechtes Zeugnis aus
    Tod eines Zugbegleiters bei Ticketkontrolle: Gewerkschaften fordern Konsequenzen
    Tod eines Zugbegleiters bei Ticketkontrolle: Gewerkschaften fordern Konsequenzen

    Top Meldungen

    KrankenhÃ¤user wollen 13.400 Zivi-Stellen schaffen
    KrankenhÃ¤user wollen 13.400 Zivi-Stellen schaffen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die KrankenhÃ¤user in Deutschland hoffen auf die WiedereinfÃ¼hrung des Zivildienstes. "FÃ¼r den Fall, dass der Zivildienst wieder eingefÃ¼hrt

    Mehr
    Auftragseingang der Industrie gestiegen
    Auftragseingang der Industrie gestiegen

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der reale Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe in Deutschland ist im Dezember 2025 gegenÃ¼ber November 2025 saison- und kalenderbereinigt

    Mehr
    Dienstleistungssektor macht etwas weniger Umsatz
    Dienstleistungssektor macht etwas weniger Umsatz

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der Dienstleistungssektor in Deutschland hat im November 2025 kalender- und saisonbereinigt real 0,4 Prozent und nominal 0,3 Prozent weniger

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts