AfD-Fraktion scheitert in Karlsruhe mit Klage auf Zuteilung von "Otto-Wels-Saal"

Bundestag in Berlin

Eine Organklage der AfD-Bundestagsfraktion auf die Zuteilung des "Otto-Wels-Saals" im ReichstagsgebÃ¤ude fÃ¼r ihre Sitzungen ist vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert. Karlsruhe sah nach Angaben vom Donnerstag keine Verletzung von Rechten der Fraktion. Der Ã„ltestenrat hatte nach der Bundestagswahl entschieden, dass die SPD den Raum weiter nutzen kann. Der AfD wurde ein kleinerer Saal zugewiesen, obwohl ihre Fraktion grÃ¶ÃŸer ist. (Az. 2 BvE 14/25)



Sie argumentierte bei Einreichen der Klage im Juli, dass durch die "unzureichende GrÃ¶ÃŸe des Sitzungssaals" ihre ArbeitsfÃ¤higkeit und damit die parlamentarischen Rechte "massiv eingeschrÃ¤nkt" wÃ¼rden. Das Gericht erklÃ¤rte aber nun, dass der Saal keiner "Silbermedaille" fÃ¼r die zweitgrÃ¶ÃŸte Fraktion entspreche. Der verfassungsrechtliche Status der Fraktionen umfasse nicht das Recht auf einen bestimmten Sitzungssaal.



FÃ¼r die SPD hat der Saal groÃŸe symbolische Bedeutung. Dessen Name erinnert an den frÃ¼heren Parteivorsitzenden Otto Wels. Er hatte nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 fÃ¼r die SPD deren Ablehnung des sogenannten ErmÃ¤chtigungsgesetzes mit den berÃ¼hmt gewordenen Worten begrÃ¼ndet: "Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht."