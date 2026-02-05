Brennpunkte

AfD-Fraktion scheitert in Karlsruhe mit Klage auf Zuteilung von "Otto-Wels-Saal"

  • AFP - 5. Februar 2026, 09:50 Uhr
Bild vergrößern: AfD-Fraktion scheitert in Karlsruhe mit Klage auf Zuteilung von Otto-Wels-Saal
Bundestag in Berlin
Bild: AFP

Eine Organklage der AfD-Bundestagsfraktion auf die Zuteilung des 'Otto-Wels-Saals' im ReichstagsgebÃ¤ude fÃ¼r ihre Sitzungen ist vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert. Karlsruhe sah keine Verletzung von Rechten der Fraktion.

Eine Organklage der AfD-Bundestagsfraktion auf die Zuteilung des "Otto-Wels-Saals" im ReichstagsgebÃ¤ude fÃ¼r ihre Sitzungen ist vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert. Karlsruhe sah nach Angaben vom Donnerstag keine Verletzung von Rechten der Fraktion. Der Ã„ltestenrat hatte nach der Bundestagswahl entschieden, dass die SPD den Raum weiter nutzen kann. Der AfD wurde ein kleinerer Saal zugewiesen, obwohl ihre Fraktion grÃ¶ÃŸer ist. (Az. 2 BvE 14/25)

Sie argumentierte bei Einreichen der Klage im Juli, dass durch die "unzureichende GrÃ¶ÃŸe des Sitzungssaals" ihre ArbeitsfÃ¤higkeit und damit die parlamentarischen Rechte "massiv eingeschrÃ¤nkt" wÃ¼rden. Das Gericht erklÃ¤rte aber nun, dass der Saal keiner "Silbermedaille" fÃ¼r die zweitgrÃ¶ÃŸte Fraktion entspreche. Der verfassungsrechtliche Status der Fraktionen umfasse nicht das Recht auf einen bestimmten Sitzungssaal.

FÃ¼r die SPD hat der Saal groÃŸe symbolische Bedeutung. Dessen Name erinnert an den frÃ¼heren Parteivorsitzenden Otto Wels. Er hatte nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 fÃ¼r die SPD deren Ablehnung des sogenannten ErmÃ¤chtigungsgesetzes mit den berÃ¼hmt gewordenen Worten begrÃ¼ndet: "Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht."

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Drogenhandel in groÃŸem Stil: Weitere Anklage in Hessen
    Drogenhandel in groÃŸem Stil: Weitere Anklage in Hessen

    Mehr als zwei Jahre nach einem ersten Schlag gegen eine internationale DrogenhÃ¤ndlerbande hat die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main eine weitere Anklage gegen

    Mehr
    Leichte Entwarnung nach
    Leichte Entwarnung nach "auÃŸergewÃ¶hnlichen" Unwettern in Spanien und Portugal

    Nach dem Durchzug von "auÃŸergewÃ¶hnlich" starken Unwettern haben die BehÃ¶rden auf der Iberischen Halbinsel leichte Entwarnung gegeben. Im besonders heftig betroffenen Andalusien

    Mehr
    Ukraine und Russland beginnen zweiten Verhandlungstag in den Vereinigten Arabischen Emiraten
    Ukraine und Russland beginnen zweiten Verhandlungstag in den Vereinigten Arabischen Emiraten

    Die UnterhÃ¤ndler der Ukraine und Russlands haben am Donnerstag den zweiten Verhandlungstag ihrer erneuten GesprÃ¤che in den Vereinigten Arabischen Emiraten begonnen. "Wir

    Mehr
    Konzernchefs von VW und Stellantis fordern Bonus fÃ¼r E-Autos
    Konzernchefs von VW und Stellantis fordern Bonus fÃ¼r E-Autos "Made in Europe"
    Industrie meldet deutlich mehr AuftrÃ¤ge
    Industrie meldet deutlich mehr AuftrÃ¤ge
    US-Regierung will Sportartikelhersteller Nike wegen Diskriminierung von WeiÃŸen vorladen
    US-Regierung will Sportartikelhersteller Nike wegen Diskriminierung von WeiÃŸen vorladen
    EuropÃ¤ische Zentralbank gibt Leitzinsentscheidung bekannt
    EuropÃ¤ische Zentralbank gibt Leitzinsentscheidung bekannt
    EU-Kommission genehmigt deutsche Beihilfe fÃ¼r saubere Technologien
    EU-Kommission genehmigt deutsche Beihilfe fÃ¼r saubere Technologien
    Bundeskartellamt geht gegen Preisvorgaben von Amazon vor
    Bundeskartellamt geht gegen Preisvorgaben von Amazon vor
    EntfÃ¼hrung ihrer Mutter: US-Starmoderatorin wendet sich unter TrÃ¤nen an die TÃ¤ter
    EntfÃ¼hrung ihrer Mutter: US-Starmoderatorin wendet sich unter TrÃ¤nen an die TÃ¤ter
    AfD unterliegt im Streit um Otto-Wels-Saal im Bundestag
    AfD unterliegt im Streit um Otto-Wels-Saal im Bundestag
    Umfrage: Unternehmen stellen Regierung schlechtes Zeugnis aus
    Umfrage: Unternehmen stellen Regierung schlechtes Zeugnis aus
    Tod eines Zugbegleiters bei Ticketkontrolle: Gewerkschaften fordern Konsequenzen
    Tod eines Zugbegleiters bei Ticketkontrolle: Gewerkschaften fordern Konsequenzen

    Top Meldungen

    KrankenhÃ¤user wollen 13.400 Zivi-Stellen schaffen
    KrankenhÃ¤user wollen 13.400 Zivi-Stellen schaffen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die KrankenhÃ¤user in Deutschland hoffen auf die WiedereinfÃ¼hrung des Zivildienstes. "FÃ¼r den Fall, dass der Zivildienst wieder eingefÃ¼hrt

    Mehr
    Auftragseingang der Industrie gestiegen
    Auftragseingang der Industrie gestiegen

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der reale Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe in Deutschland ist im Dezember 2025 gegenÃ¼ber November 2025 saison- und kalenderbereinigt

    Mehr
    Dienstleistungssektor macht etwas weniger Umsatz
    Dienstleistungssektor macht etwas weniger Umsatz

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der Dienstleistungssektor in Deutschland hat im November 2025 kalender- und saisonbereinigt real 0,4 Prozent und nominal 0,3 Prozent weniger

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts