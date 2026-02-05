Leichte Entwarnung nach "auÃŸergewÃ¶hnlichen" Unwettern in Spanien und Portugal

Ãœberflutete StraÃŸe in SÃ¼dspanien

Nach dem Durchzug von "auÃŸergewÃ¶hnlich" starken Unwettern haben die BehÃ¶rden auf der Iberischen Halbinsel leichte Entwarnung gegeben. Im besonders heftig betroffenen Andalusien im SÃ¼den Spaniens wurde am Donnerstag die hÃ¶chste Alarmstufe aufgehoben, trotzdem mahnten die BehÃ¶rden noch zur Vorsicht. RettungskrÃ¤fte suchten weiter nach einer Frau, die wÃ¤hrend des Unwetters in einen Fluss gestÃ¼rzt war. Im benachbarten Portugal kam durch Sturmtief "Leonardo" ein Mann ums Leben.



Am Mittwoch waren in Andalusien teilweise bis zu 40 Liter Regen pro Quadratmeter niedergegangen, der Wetterdienst hatte zuvor vor "auÃŸergewÃ¶hnlichem" Starkregen gewarnt. Wegen "Leonardo" mussten tausende Menschen evakuiert werden. Der Bahn- und StraÃŸenverkehr kam zum Erliegen, Schulen blieben geschlossen. Der Zivilschutz teilte am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP mit, dass eine Frau in der andalusischen Gemeinde Sayalonga in den Fluss Turvilla gestÃ¼rzt sei. "Wir suchen nach ihr."



Spaniens nationaler Wetterdienst senkte am Donnerstag die Alarmstufen, warnte aber zugleich: Es werde zwar weniger stark regnen, aber in bereits Regen-gesÃ¤ttigten Gebieten werde sich das Wasser noch ansammeln, es kÃ¶nne zu Ãœberschwemmungen kommen. In den meisten Teilen Andalusiens wurde der Unterricht am Donnerstag wieder aufgenommen, in den am stÃ¤rksten betroffenen Gebieten blieb er jedoch ausgesetzt. Mehrere StraÃŸen und Bahnstrecken waren weiter nicht befahrbar.



Auch im Nachbarland Portugal war nach Angaben der BehÃ¶rden am Donnerstag das Schlimmste Ã¼berstanden. Am Mittwoch war ein etwa 60-jÃ¤hriger Mann im SÃ¼dosten des Landes ums Leben gekommen. Er wurde von einer StrÃ¶mung mitgerissen, als er mit dem Auto ein Ã¼berschwemmtes Gebiet durchqueren wollte. Bereits in der vergangenen Woche waren durch den Sturm "Kristin" in Portugal fÃ¼nf Menschen durch Unwetter ums Leben gekommen und hunderte verletzt worden.



Starke Winde und NiederschlÃ¤ge sollen noch bis Samstag Ã¼ber die Iberische Halbinsel ziehen. Auch Marokko erlebte am Mittwoch extreme NiederschlÃ¤ge, dort wurden seit dem vergangenen Freitag mehr als 100.000 Menschen evakuiert.Â