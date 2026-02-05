JU sieht Einsparpotenzial von "Dutzenden Milliarden" im Sozialetat

Fahnen der Jungen Union (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende der Jungen Union, Johannes Winkel, erhÃ¶ht in der Debatte um Sozialreformen den Druck auf den Koalitionspartner SPD. "In der innenpolitischen Debatte sind wir der SPD zweimal sehr weit entgegengekommen, beim SondervermÃ¶gen fÃ¼r Infrastruktur und beim Rentenpaket", sagte er der "Neuen OsnabrÃ¼cker Zeitung". Deshalb sei die Erwartungshaltung an die SPD, dass "nach diesen finanziellen Vorleistungen in diesem Jahr umfangreiche Reformen folgen".



Der Sozialstaat mÃ¼sse "effizienter gemacht werden", sagte der JU-Chef. "Man kÃ¶nnte allein mit dem Nachhaltigkeitsfaktor und klaren PrioritÃ¤ten Dutzende Milliarden im Jahr sparen fÃ¼r Sozialleistungen, die teilweise keiner braucht und die die Leute teilweise gar nicht wollen." Indem man den Nachhaltigkeitsfaktor bei der Rentenversicherung wieder einsetze und auf andere Sozialversicherungen Ã¼bertrage, kÃ¶nne man eine "faire Lastenverteilung" zwischen den Generationen herstellen. "Wir mÃ¼ssen das Prinzip GieÃŸkanne beenden. Von der MÃ¼tterrente profitiert nur eine Gruppe von MÃ¼ttern nicht - und das sind die allerÃ¤rmsten MÃ¼tter, weil sie mit Sozialleistungen verrechnet wird. Was fÃ¼r ein Irrsinn", kritisierte Winkel. Die Bundesregierung dÃ¼rfe keine Angst davor haben, "den Leuten Belastungen zuzumuten". Diese mÃ¼ssten nur fair verteilt werden.



Forderungen aus der Mittelstandsunion nach einer Streichung des Rechts auf Teilzeit erteilte Winkel eine Absage. "Wir sollten uns darauf konzentrieren, Anreize zu setzen, damit mehr Leute von der Teilzeit in Vollzeit wechseln. Die Junge Union setzt sich zum Beispiel fÃ¼r eine Weiterentwicklung des Ehegattensplittings zu einem echten Familiensplitting ein, sodass der Einkommenssteuersatz an die Anzahl der Kinder gekoppelt ist. Das reizt an, sowohl viele Kinder zu bekommen als auch Vollzeit zu arbeiten. In einer demografischen und wirtschaftlichen Situation, wie wir jetzt sind, muss man diese beiden Ziele gleichermaÃŸen verfolgen", sagte Winkel der NOZ.

