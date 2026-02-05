Schneefall und Eisregen haben am Donnerstagmorgen erneut fÃ¼r Behinderungen und EinschrÃ¤nkungen vor allem im Nordosten Deutschlands gesorgt. In Berlin fielen einzelne U-Bahnen aus, der Autoverkehr konnte auf schneebedeckten StraÃŸen nur langsam rollen. Die Deutsche Bahn meldete erneut EinschrÃ¤nkungen im Fernverkehr, unter anderem zwischen Berlin und Hannover. Am Hauptstadtflughafen BER waren zwischenzeitliche keine Starts mÃ¶glich.
Laut Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) kam es zu Behinderungen bei zwei U-Bahn-Linien, weil sich trotz des Einsatzes eines sogenannten Schienenschmierzuges Blitzeis auf den Stromschienen gebildet hatte. Auch im Bus- und StraÃŸenbahnverkehr ging es am Morgen glÃ¤ttebedingt langsamer voran, es kam zu VerspÃ¤tungen.Â
Schnee und Eisregen behinderten auch den Betrieb am Flughafen Berlin-Brandenburg. Aufgrund der Witterungsbedingungen waren am Morgen keine Starts mÃ¶glich, laut einer BER-Sprecherin konnten wegen schnell gefrierenden Regens zwischenzeitlich keine Flugzeuge enteist werden.Â Auch Landungen wurden teilweise gestrichen.Â
Die Stiftung PreuÃŸische SchlÃ¶sser und GÃ¤rten teilte mit, dass die Parks und SchlÃ¶sser in Berlin und Brandenburg wegen des Wetters geschlossen blieben. Es mÃ¼sse mit erheblichen BeeintrÃ¤chtigungen auf allen Verkehrswegen gerechnet werden, hieÃŸ es zur BegrÃ¼ndung.
Der Deutsche Wetterdienst hatte fÃ¼r Donnerstagmorgen eine amtliche Unwetterwarnung fÃ¼r Berlin und das Ã¶stliche Brandenburg herausgegeben auf eine hohe GlÃ¤ttegefahr durch gefrierenden Regen hingewiesen. FÃ¼r Teile von Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein wurden bis zu 15 Zentimeter Neuschnee erwartet. FÃ¼r Freitag sagte der Wetterdienst regional Ã¼berfrierender Regen voraus.Â
Behinderungen durch Schneefall und GlÃ¤tte im Nordosten Deutschlands
5. Februar 2026, 10:15 Uhr
