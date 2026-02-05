Lifestyle

Behinderungen durch Schneefall und GlÃ¤tte im Nordosten Deutschlands

  • AFP - 5. Februar 2026, 10:15 Uhr
Bild vergrößern: Behinderungen durch Schneefall und GlÃ¤tte im Nordosten Deutschlands
Winterdienst in Hamburg
Bild: AFP

Schneefall und Eisregen haben erneut fÃ¼r Behinderungen und EinschrÃ¤nkungen vor allem im Nordosten Deutschlands gesorgt. In Berlin fielen einzelne U-Bahnen aus, der Autoverkehr konnte auf schneebedeckten StraÃŸen nur langsam rollen.

Schneefall und Eisregen haben am Donnerstagmorgen erneut fÃ¼r Behinderungen und EinschrÃ¤nkungen vor allem im Nordosten Deutschlands gesorgt. In Berlin fielen einzelne U-Bahnen aus, der Autoverkehr konnte auf schneebedeckten StraÃŸen nur langsam rollen. Die Deutsche Bahn meldete erneut EinschrÃ¤nkungen im Fernverkehr, unter anderem zwischen Berlin und Hannover. Am Hauptstadtflughafen BER waren zwischenzeitliche keine Starts mÃ¶glich.

Laut Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) kam es zu Behinderungen bei zwei U-Bahn-Linien, weil sich trotz des Einsatzes eines sogenannten Schienenschmierzuges Blitzeis auf den Stromschienen gebildet hatte. Auch im Bus- und StraÃŸenbahnverkehr ging es am Morgen glÃ¤ttebedingt langsamer voran, es kam zu VerspÃ¤tungen.Â 

Schnee und Eisregen behinderten auch den Betrieb am Flughafen Berlin-Brandenburg. Aufgrund der Witterungsbedingungen waren am Morgen keine Starts mÃ¶glich, laut einer BER-Sprecherin konnten wegen schnell gefrierenden Regens zwischenzeitlich keine Flugzeuge enteist werden.Â Auch Landungen wurden teilweise gestrichen.Â 

Die Stiftung PreuÃŸische SchlÃ¶sser und GÃ¤rten teilte mit, dass die Parks und SchlÃ¶sser in Berlin und Brandenburg wegen des Wetters geschlossen blieben. Es mÃ¼sse mit erheblichen BeeintrÃ¤chtigungen auf allen Verkehrswegen gerechnet werden, hieÃŸ es zur BegrÃ¼ndung.

Der Deutsche Wetterdienst hatte fÃ¼r Donnerstagmorgen eine amtliche Unwetterwarnung fÃ¼r Berlin und das Ã¶stliche Brandenburg herausgegeben auf eine hohe GlÃ¤ttegefahr durch gefrierenden Regen hingewiesen. FÃ¼r Teile von Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein wurden bis zu 15 Zentimeter Neuschnee erwartet. FÃ¼r Freitag sagte der Wetterdienst regional Ã¼berfrierender Regen voraus.Â 

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Deutschland und Australien wollen Zusammenarbeit vertiefen
    Deutschland und Australien wollen Zusammenarbeit vertiefen

    Canberra (dts Nachrichtenagentur) - Deutschland und Australien wollen ihre Zusammenarbeit in Sicherheits- und Klimafragen vertiefen. Das kÃ¼ndigten die australische

    Mehr
    Insgesamt 478.000 Stunden Stillstand: Autofahrer standen 2025 lÃ¤nger im Stau
    Insgesamt 478.000 Stunden Stillstand: Autofahrer standen 2025 lÃ¤nger im Stau

    Zwar gab es auf deutschen Autobahnen im vergangenen Jahr weniger Staus, die Autofahrer standen dafÃ¼r aber deutlich lÃ¤nger. 2025 mussten Autofahrer insgesamt 478.000 Stunden in

    Mehr
    Glatteiswarnungen in Ostdeutschland - keine Starts am Flughafen BER
    Glatteiswarnungen in Ostdeutschland - keine Starts am Flughafen BER

    Offenbach (dts Nachrichtenagentur) - Im Osten Deutschlands hat Glatteis durch gefrierenden Regen am Donnerstagmorgen teilweise fÃ¼r Verkehrschaos gesorgt. Vor allem Berlin,

    Mehr
    Konzernchefs von VW und Stellantis fordern Bonus fÃ¼r E-Autos
    Konzernchefs von VW und Stellantis fordern Bonus fÃ¼r E-Autos "Made in Europe"
    Industrie meldet deutlich mehr AuftrÃ¤ge
    Industrie meldet deutlich mehr AuftrÃ¤ge
    US-Regierung will Sportartikelhersteller Nike wegen Diskriminierung von WeiÃŸen vorladen
    US-Regierung will Sportartikelhersteller Nike wegen Diskriminierung von WeiÃŸen vorladen
    EuropÃ¤ische Zentralbank gibt Leitzinsentscheidung bekannt
    EuropÃ¤ische Zentralbank gibt Leitzinsentscheidung bekannt
    Erster Pollenalarm im Westen und SÃ¼dwesten - Im Nordosten hÃ¤lt KÃ¤lte BlÃ¼ten in Schach
    Erster Pollenalarm im Westen und SÃ¼dwesten - Im Nordosten hÃ¤lt KÃ¤lte BlÃ¼ten in Schach
    Drogenhandel in groÃŸem Stil: Weitere Anklage in Hessen
    Drogenhandel in groÃŸem Stil: Weitere Anklage in Hessen
    EU-Kommission genehmigt deutsche Beihilfe fÃ¼r saubere Technologien
    EU-Kommission genehmigt deutsche Beihilfe fÃ¼r saubere Technologien
    Leichte Entwarnung nach
    Leichte Entwarnung nach "auÃŸergewÃ¶hnlichen" Unwettern in Spanien und Portugal
    Bundeskartellamt geht gegen Preisvorgaben von Amazon vor
    Bundeskartellamt geht gegen Preisvorgaben von Amazon vor
    Ukraine und Russland beginnen zweiten Verhandlungstag in den Vereinigten Arabischen Emiraten
    Ukraine und Russland beginnen zweiten Verhandlungstag in den Vereinigten Arabischen Emiraten

    Top Meldungen

    Umfrage: Unternehmen stellen Regierung schlechtes Zeugnis aus
    Umfrage: Unternehmen stellen Regierung schlechtes Zeugnis aus

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Unternehmen in Deutschland stellen der Wirtschaftspolitik der Bundesregierung ein schlechtes Zeugnis aus. Im Durchschnitt vergeben die

    Mehr
    KrankenhÃ¤user wollen 13.400 Zivi-Stellen schaffen
    KrankenhÃ¤user wollen 13.400 Zivi-Stellen schaffen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die KrankenhÃ¤user in Deutschland hoffen auf die WiedereinfÃ¼hrung des Zivildienstes. "FÃ¼r den Fall, dass der Zivildienst wieder eingefÃ¼hrt

    Mehr
    Auftragseingang der Industrie gestiegen
    Auftragseingang der Industrie gestiegen

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der reale Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe in Deutschland ist im Dezember 2025 gegenÃ¼ber November 2025 saison- und kalenderbereinigt

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts