Russland weist deutschen Botschaftsmitarbeiter aus

Kreml (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Russland hat einen Mitarbeiter der deutschen Botschaft in Moskau des Landes verwiesen. Es handele sich um eine "symmetrische Antwort" auf eine entsprechende Entscheidung der deutschen Regierung, teilte das russische AuÃŸenministerium am Donnerstag mit.



Deutschland hatte im Januar einen als Diplomat akkreditierten Mitarbeiter der russischen Botschaft in Berlin, der in Deutschland Spionage betrieben haben soll, mit sofortiger Wirkung zur "Persona non grata" erklÃ¤rt.



Russland wies diese VorwÃ¼rfe zurÃ¼ck. Sie entbehrten "jeglicher Grundlage" und seien "im Sinne der von den deutschen BehÃ¶rden in Deutschland geschÃ¼rten `Spionagehysterie` erfunden", behauptete das russische AuÃŸenministerium. Man betrachte die MaÃŸnahmen der deutschen Seite als eine "billige Provokation", die darauf abziele, die russische diplomatische Vertretung in Deutschland zu "diskreditieren".

