Deutschland und Australien wollen Zusammenarbeit vertiefen

Canberra (dts Nachrichtenagentur) - Deutschland und Australien wollen ihre Zusammenarbeit in Sicherheits- und Klimafragen vertiefen. Das kÃ¼ndigten die australische AuÃŸenministerin Penny Wong und der deutsche AuÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) am Donnerstag in einer gemeinsamen ErklÃ¤rung an. Bei einem Treffen in Canberra erÃ¶rterten sie demnach die Herausforderungen in einem sich verÃ¤ndernden geostrategischen Umfeld und bekannten sich zur Zusammenarbeit zwischen Europa und dem Indopazifik.
"Wir bekrÃ¤ftigen unser Engagement, die Regeln des internationalen Systems zu stÃ¤rken, die Frieden und wirtschaftlichen Wohlstand schÃ¼tzen und nachhaltige Entwicklung, die Zivilgesellschaft, Geschlechtergerechtigkeit, verantwortungsbewusstes staatliches Handeln und Menschenrechte fÃ¶rdern", heiÃŸt es in der ErklÃ¤rung. Man unterstreiche das nachdrÃ¼ckliche Bekenntnis zum multilateralen, regelbasierten Handelssystem mit der WTO im Zentrum sowie die UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Verhandlungen Ã¼ber ein Freihandelsabkommen zwischen Australien und der EU.
Deutschland und Australien wollen ihre Partnerschaft vor allem im Bereich erneuerbare Energien und kritische Mineralien vertiefen. Sie begrÃ¼ÃŸten die Fortschritte bei der Entwicklung von Wasserstofflieferketten und der Schaffung neuer Handelskorridore zwischen Australien und Europa. Wong und Wadephul unterstrichen darÃ¼ber hinaus die Bedeutung der multilateralen Zusammenarbeit zur FÃ¶rderung von Frieden und StabilitÃ¤t in der TaiwanstraÃŸe.
- dts - 5. Februar 2026, 10:28 Uhr
