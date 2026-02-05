Lifestyle

Deutschland und Australien wollen Zusammenarbeit vertiefen

  • dts - 5. Februar 2026, 10:28 Uhr
Bild vergrößern: Deutschland und Australien wollen Zusammenarbeit vertiefen
Fahne von Australien (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Canberra (dts Nachrichtenagentur) - Deutschland und Australien wollen ihre Zusammenarbeit in Sicherheits- und Klimafragen vertiefen. Das kÃ¼ndigten die australische AuÃŸenministerin Penny Wong und der deutsche AuÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) am Donnerstag in einer gemeinsamen ErklÃ¤rung an. Bei einem Treffen in Canberra erÃ¶rterten sie demnach die Herausforderungen in einem sich verÃ¤ndernden geostrategischen Umfeld und bekannten sich zur Zusammenarbeit zwischen Europa und dem Indopazifik.

"Wir bekrÃ¤ftigen unser Engagement, die Regeln des internationalen Systems zu stÃ¤rken, die Frieden und wirtschaftlichen Wohlstand schÃ¼tzen und nachhaltige Entwicklung, die Zivilgesellschaft, Geschlechtergerechtigkeit, verantwortungsbewusstes staatliches Handeln und Menschenrechte fÃ¶rdern", heiÃŸt es in der ErklÃ¤rung. Man unterstreiche das nachdrÃ¼ckliche Bekenntnis zum multilateralen, regelbasierten Handelssystem mit der WTO im Zentrum sowie die UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Verhandlungen Ã¼ber ein Freihandelsabkommen zwischen Australien und der EU.

Deutschland und Australien wollen ihre Partnerschaft vor allem im Bereich erneuerbare Energien und kritische Mineralien vertiefen. Sie begrÃ¼ÃŸten die Fortschritte bei der Entwicklung von Wasserstofflieferketten und der Schaffung neuer Handelskorridore zwischen Australien und Europa. Wong und Wadephul unterstrichen darÃ¼ber hinaus die Bedeutung der multilateralen Zusammenarbeit zur FÃ¶rderung von Frieden und StabilitÃ¤t in der TaiwanstraÃŸe.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Behinderungen durch Schneefall und GlÃ¤tte im Nordosten Deutschlands
    Behinderungen durch Schneefall und GlÃ¤tte im Nordosten Deutschlands

    Schneefall und Eisregen haben am Donnerstagmorgen erneut fÃ¼r Behinderungen und EinschrÃ¤nkungen vor allem im Nordosten Deutschlands gesorgt. In Berlin fielen einzelne U-Bahnen

    Mehr
    Insgesamt 478.000 Stunden Stillstand: Autofahrer standen 2025 lÃ¤nger im Stau
    Insgesamt 478.000 Stunden Stillstand: Autofahrer standen 2025 lÃ¤nger im Stau

    Zwar gab es auf deutschen Autobahnen im vergangenen Jahr weniger Staus, die Autofahrer standen dafÃ¼r aber deutlich lÃ¤nger. 2025 mussten Autofahrer insgesamt 478.000 Stunden in

    Mehr
    Glatteiswarnungen in Ostdeutschland - keine Starts am Flughafen BER
    Glatteiswarnungen in Ostdeutschland - keine Starts am Flughafen BER

    Offenbach (dts Nachrichtenagentur) - Im Osten Deutschlands hat Glatteis durch gefrierenden Regen am Donnerstagmorgen teilweise fÃ¼r Verkehrschaos gesorgt. Vor allem Berlin,

    Mehr
    Konzernchefs von VW und Stellantis fordern Bonus fÃ¼r E-Autos
    Konzernchefs von VW und Stellantis fordern Bonus fÃ¼r E-Autos "Made in Europe"
    Industrie meldet deutlich mehr AuftrÃ¤ge
    Industrie meldet deutlich mehr AuftrÃ¤ge
    US-Regierung will Sportartikelhersteller Nike wegen Diskriminierung von WeiÃŸen vorladen
    US-Regierung will Sportartikelhersteller Nike wegen Diskriminierung von WeiÃŸen vorladen
    EuropÃ¤ische Zentralbank gibt Leitzinsentscheidung bekannt
    EuropÃ¤ische Zentralbank gibt Leitzinsentscheidung bekannt
    Erster Pollenalarm im Westen und SÃ¼dwesten - Im Nordosten hÃ¤lt KÃ¤lte BlÃ¼ten in Schach
    Erster Pollenalarm im Westen und SÃ¼dwesten - Im Nordosten hÃ¤lt KÃ¤lte BlÃ¼ten in Schach
    Drogenhandel in groÃŸem Stil: Weitere Anklage in Hessen
    Drogenhandel in groÃŸem Stil: Weitere Anklage in Hessen
    EU-Kommission genehmigt deutsche Beihilfe fÃ¼r saubere Technologien
    EU-Kommission genehmigt deutsche Beihilfe fÃ¼r saubere Technologien
    Leichte Entwarnung nach
    Leichte Entwarnung nach "auÃŸergewÃ¶hnlichen" Unwettern in Spanien und Portugal
    Bundeskartellamt geht gegen Preisvorgaben von Amazon vor
    Bundeskartellamt geht gegen Preisvorgaben von Amazon vor
    Ukraine und Russland beginnen zweiten Verhandlungstag in den Vereinigten Arabischen Emiraten
    Ukraine und Russland beginnen zweiten Verhandlungstag in den Vereinigten Arabischen Emiraten

    Top Meldungen

    Umfrage: Unternehmen stellen Regierung schlechtes Zeugnis aus
    Umfrage: Unternehmen stellen Regierung schlechtes Zeugnis aus

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Unternehmen in Deutschland stellen der Wirtschaftspolitik der Bundesregierung ein schlechtes Zeugnis aus. Im Durchschnitt vergeben die

    Mehr
    KrankenhÃ¤user wollen 13.400 Zivi-Stellen schaffen
    KrankenhÃ¤user wollen 13.400 Zivi-Stellen schaffen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die KrankenhÃ¤user in Deutschland hoffen auf die WiedereinfÃ¼hrung des Zivildienstes. "FÃ¼r den Fall, dass der Zivildienst wieder eingefÃ¼hrt

    Mehr
    Auftragseingang der Industrie gestiegen
    Auftragseingang der Industrie gestiegen

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der reale Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe in Deutschland ist im Dezember 2025 gegenÃ¼ber November 2025 saison- und kalenderbereinigt

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts