US-BÃ¶rsen uneinheitlich - Big-Tech im Blick

  • dts - 4. Februar 2026, 22:13 Uhr
New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-BÃ¶rsen haben sich am Mittwoch uneinheitlich entwickelt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 49.501 Punkten berechnet, ein Plus in HÃ¶he von 0,5 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.880 Punkten 0,5 Prozent im Minus, die TechnologiebÃ¶rse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 24.890 Punkten 1,8 Prozent im Minus.

"Nach den vergangenen turbulenten Handelstagen, allen voran bei den Edelmetallen, ist die Stimmung weiter hochnervÃ¶s, was die aktuelle und zukÃ¼nftige Risikoneigung der weltweiten Investoren angeht", sagte Christine Romar, Head of Europe bei CMC Markets.

Alles werde in den kommenden Tagen davon abhÃ¤ngen, ob die US-Big-Techs weiter in der Gunst des GroÃŸteils der Anleger stÃ¼nden und nur einzelne Gewinne mitnÃ¤hmen oder ob sich ein Verkaufstrend durchsetze, der wegen der hohen Gewichtung trotz Rotation in andere Sektoren unter dem Strich zu weiter fallenden Indizes fÃ¼hre.

"Dass die eigentlich fÃ¼r Freitag geplante VerÃ¶ffentlichung des monatlichen Arbeitsmarktberichts in den USA wegen des kurzen Shutdowns verschoben wird, schÃ¼rt zusÃ¤tzliche NervositÃ¤t unter den Investoren", sagte Romar.

Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Mittwochabend etwas schwÃ¤cher: Ein Euro kostete 1,1805 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8471 Euro zu haben.

Der Goldpreis zeigte sich kaum verÃ¤ndert, am Abend wurden fÃ¼r eine Feinunze 4.947 US-Dollar gezahlt (unverÃ¤ndert). Das entspricht einem Preis von 134,74 Euro pro Gramm.

Der Ã–lpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 68,59 US-Dollar, das waren 1,9 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

