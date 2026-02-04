Finanzen

Dax schwÃ¤cher - Technologiewerte unter Druck

  • dts - 4. Februar 2026, 17:54 Uhr
Bild vergrößern: Dax schwÃ¤cher - Technologiewerte unter Druck
Frankfurter BÃ¶rse, via dts Nachrichtenagentur

.

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Mittwoch hat der Dax Verluste gemacht. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 24.603 Punkten berechnet, ein Minus in HÃ¶he von 0,7 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.

Dem Trend deutlich trotzen konnten Brenntag, die klar an der Kursspitze rangierten. Hintergrund dÃ¼rften hier Spekulationen Ã¼ber mÃ¶gliche AbschwÃ¤chungen beim Klimaschutz sein. Das lieÃŸ die Anleger offenbar bei den Chemiewerten zugreifen, denn auch BASF legten deutlich zu. Heidelberg Materials stÃ¼rzten dagegen ab. Das Unternehmen hatte mit seinem nahezu CO2-freien Zement bislang einen gewichtigen Konkurrenzvorteil anzubieten.

"Viel Technologie steckt zwar nicht drin im Dax, aber wenn die wenigen Aktien Federn lassen mÃ¼ssen und wie im Fall von SAP und Siemens hoch gewichtet sind, dann kommt auch der Index nicht vom Fleck", sagte Christine Romar, Head of Europe bei CMC Markets. "Am Morgen mit guten GeschÃ¤ftszahlen von Infineon noch mit einem Plus in den Handelstag gestartet, kippte im Verlauf die Stimmung wie schon gestern an der Wall Street, als Datenanalyse- und Software-Aktien die Indizes unter Druck brachten."

"NachbÃ¶rslich enttÃ¤uschte dann noch AMD mit seiner Quartalsbilanz, und so hielt das Plus beim deutschen Konkurrenten Infineon heute auch nicht lange an. Die kurze Halbwertzeit der positiven Kursreaktion lÃ¤sst auf eine weiterhin hohe Bereitschaft zu Gewinnmitnahmen nach guten Nachrichten schlieÃŸen - kein gutes Indiz fÃ¼r den Gesamtmarkt."

"Zudem verlor die SAP-Aktie weiter an Boden, fiel unter das Tief nach den Zahlen in der vergangenen Woche und sendet damit statt eines Erholungs- ein weiteres Verkaufssignal. Diesem AbwÃ¤rtsdruck konnte sich auch der Dax nicht entziehen und entfernte sich damit weiter von der psychologischen HÃ¼rde 25.000, die er gestern noch kurzzeitig Ã¼berspringen konnte", sagte Romar.

Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Mittwochnachmittag etwas schwÃ¤cher: Ein Euro kostete 1,1797 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8477 Euro zu haben.

Der Goldpreis lieÃŸ deutlich nach, am Nachmittag wurden fÃ¼r eine Feinunze 4.870 US-Dollar gezahlt (-1,6 Prozent). Das entspricht einem Preis von 132,71 Euro pro Gramm.

Der Ã–lpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 67,57 US-Dollar, das waren 24 Cent oder 0,4 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Dax weiter leicht im Minus - Anleger bleiben vorsichtig
    Dax weiter leicht im Minus - Anleger bleiben vorsichtig

    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Mittwoch nach einem bereits verhaltenen Start bis zum Mittag weiter knapp im roten Bereich bewegt. Gegen 12:30 Uhr

    Mehr
    Dax startet leicht im Minus - politisches Risiko bleibt hoch
    Dax startet leicht im Minus - politisches Risiko bleibt hoch

    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Mittwoch mit leichten Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit rund 24.765

    Mehr
    US-BÃ¶rsen lassen nach - Goldpreis steigt weiter krÃ¤ftig
    US-BÃ¶rsen lassen nach - Goldpreis steigt weiter krÃ¤ftig

    New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-BÃ¶rsen haben am Dienstag nachgelassen. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 49.241 Punkten berechnet, ein Minus in HÃ¶he von

    Mehr
    EU-Parlament setzt Umsetzung von US-Zolldeal aus dem vergangenen Jahr fort
    EU-Parlament setzt Umsetzung von US-Zolldeal aus dem vergangenen Jahr fort
    Telekom nimmt KI-Rechenzentrum in MÃ¼nchen in Betrieb
    Telekom nimmt KI-Rechenzentrum in MÃ¼nchen in Betrieb
    Infineon stockt Investitionen in neue Halbleiterfabrik wegen KI-Booms auf
    Infineon stockt Investitionen in neue Halbleiterfabrik wegen KI-Booms auf
    Studie: Ladeinfrastruktur ist kein Hindernis mehr fÃ¼r E-Auto-Hochlauf
    Studie: Ladeinfrastruktur ist kein Hindernis mehr fÃ¼r E-Auto-Hochlauf
    FranzÃ¶sischer Ex-Minister Lang wegen Epstein-Kontakten unter Druck
    FranzÃ¶sischer Ex-Minister Lang wegen Epstein-Kontakten unter Druck
    Haftbefehl nach tÃ¶dlichem Angriff auf Zugbegleiter bei Landstuhl
    Haftbefehl nach tÃ¶dlichem Angriff auf Zugbegleiter bei Landstuhl
    "Washington Post" entlÃ¤sst zahlreiche Journalisten
    Mann betÃ¤ubt und durch Brand getÃ¶tet: Memminger Mordurteil gegen Ehefrau bestÃ¤tigt
    Mann betÃ¤ubt und durch Brand getÃ¶tet: Memminger Mordurteil gegen Ehefrau bestÃ¤tigt
    Breite Kritik an Verfahren gegen Maja T.
    Breite Kritik an Verfahren gegen Maja T.
    Tarifkonflikt in Ã¶ffentlichem Dienst: Warnstreiks im Westen und Norden
    Tarifkonflikt in Ã¶ffentlichem Dienst: Warnstreiks im Westen und Norden

    Top Meldungen

    Trump telefoniert mit Xi Ã¼ber Weltlage und Handel
    Trump telefoniert mit Xi Ã¼ber Weltlage und Handel

    Washington/Peking (dts Nachrichtenagentur) - US-PrÃ¤sident Donald Trump hat nach eigener Aussage ein "ausfÃ¼hrliches" TelefongesprÃ¤ch mit Chinas PrÃ¤sident Xi Jinping gefÃ¼hrt.

    Mehr
    Bahn erhÃ¤lt neuen Aufsichtsratschef
    Bahn erhÃ¤lt neuen Aufsichtsratschef

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Aufsichtsratsvorsitzende der Deutschen Bahn, Werner Gatzer, will seinen Posten offenbar vorzeitig zur VerfÃ¼gung stellen. Er habe

    Mehr
    "Strategische Partnerschaft" gesucht: Merz zu Besuch in Golfstaaten aufgebrochen

    Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will mit den Golfstaaten Saudi-Arabien, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten neue "strategische Partnerschaften" schlieÃŸen. Merz brach

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts