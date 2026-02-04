Dax weiter leicht im Minus - Anleger bleiben vorsichtig

Frankfurter BÃ¶rse (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Mittwoch nach einem bereits verhaltenen Start bis zum Mittag weiter knapp im roten Bereich bewegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.715 Punkten berechnet, 0,3 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Brenntag, Symrise und die Telekom, am Ende Heidelberg Materials, Scout24 und Siemens.



"Die Vorsicht bleibt derzeit ein stetiger Begleiter bei den Investoren", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. Zum einen bleibe die Situation im Nahen Osten angespannt und zum anderen kÃ¤men immer mehr durchwachsene Unternehmensnachrichten und Quartalsberichte in die FinanzmÃ¤rkte. "Der Dax leidet darunter besonders, da er von vielen dieser Faktoren derzeit abhÃ¤ngig ist und kaum ein Eigenleben aufbauen kann."



Insbesondere die Dax-Schwergewichte halten sich am heutigen Handelstag im Mittelfeld auf und geben kaum UnterstÃ¼tzung. "Das kann sich auch wieder Ã¤ndern, wird derzeit jedoch treibendes Momentum bleiben", so Lipkow. "Insbesondere die Kursentwicklungen an den US-AktienmÃ¤rkten stellen wichtige Kurstreiber fÃ¼r den Dax dar."



Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Mittwochmittag etwas schwÃ¤cher: Ein Euro kostete 1,1812 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8466 Euro zu haben.



Der Ã–lpreis stieg unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 67,41 US-Dollar; das waren 8 Cent oder 0,1 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

