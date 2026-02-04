Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Mittwoch mit leichten Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit rund 24.765 Punkten berechnet und damit 0,1 Prozent unter dem Schlussniveau von Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten BASF, Mercedes-Benz und die Telekom, am Ende Heidelberg Materials, Scout24 und Rheinmetall.
"Der US-Abschuss einer iranischen Drohne hat die Wall Street gestern Abend bereits durchgerÃ¼ttelt. Das politische Risiko bleibt hoch", sagte Thomas Altmann, von QC Partners. Anleger sollten im aktuellen Umfeld auf spontan zunehmende Schwankungen vorbereitet sein. "Der gestrige Abschuss bringt den zuletzt so stark unter Druck geratenen sicheren Hafen der Edelmetalle zurÃ¼ck aufs Spielfeld. Zudem reagiert der Ã–lpreis mit einem Kurssprung." Immerhin verfÃ¼ge der Iran Ã¼ber die drittgrÃ¶ÃŸte Ã–lreserve der Welt.
"Beim Dax war das Handelsvolumen gestern das bislang hÃ¶chste in diesem Jahr", fÃ¼gte Altmann hinzu. "Das dÃ¼rfte aber vor allem an Gewinnmitnahmen gelegen haben, die beim kurzzeitigen Ãœberschreiten der 25.000-Punkte-Marke eingesetzt haben." Es zeige sich weiterhin, dass es aktuell zu wenig langfristig orientierte KÃ¤ufer gebe, die den Dax nachhaltig Ã¼ber die 25.000 trÃ¼gen. "Stattdessen werden KursrÃ¼ckgÃ¤nge zwar gekauft, Erholungen aber auch schnell verkauft. Es ist aktuell ein typischer Trader-Markt."
Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Mittwochmorgen etwas stÃ¤rker: Ein Euro kostete 1,1831 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8452 Euro zu haben.
Der Ã–lpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 67,61 US-Dollar; das waren 28 Cent oder 0,4 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Finanzen
Dax startet leicht im Minus - politisches Risiko bleibt hoch
- dts - 4. Februar 2026, 09:35 Uhr
