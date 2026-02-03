Lifestyle

CDU Ã¤ndert Teilzeit-Antrag fÃ¼r Bundesparteitag

  • dts - 3. Februar 2026, 11:28 Uhr
Bild vergrößern: CDU Ã¤ndert Teilzeit-Antrag fÃ¼r Bundesparteitag
CDU-Logo (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach der Debatte Ã¼ber eine "Lifestyle"-Teilzeit will die Union jetzt Fehlanreize beim Teilzeitanspruch in Deutschland auf den PrÃ¼fstand stellen. Wie die "Rheinische Post" (Mittwochsausgabe) berichtet, geht dies aus der finalen Version des Teilzeit-Antrags fÃ¼r den Bundesparteitag am 20. und 21. Februar in Stuttgart hervor. Der von der Mittelstandsunion (MIT) verwendete Begriff "Lifestyle" findet sich darin nicht mehr.

In dem Antrag mit dem Titel "TeilzeitansprÃ¼che ordnen - ErwerbstÃ¤tigkeit stÃ¤rken" heiÃŸt es nun, man wolle "staatliche Regelungen und AnsprÃ¼che daraufhin Ã¼berprÃ¼fen, ob sie Fehlanreize setzen und ob dadurch hÃ¶here ErwerbsumfÃ¤nge unnÃ¶tig erschwert werden, oder ob es mangelnde Impulse zu mehr wirtschaftlicher EigenstÃ¤ndigkeit gibt, ohne dabei berechtigte GrÃ¼nde wie Erziehung, Pflege oder Qualifizierung zu beeintrÃ¤chtigen".

Auch hinsichtlich der Kombination von Erwerbsarbeit und Transferleistungen "muss ein Teilzeitanspruch gut begrÃ¼ndet sein", heiÃŸt es in dem Antrag weiter. "ErwerbsfÃ¤hige im Leistungsbezug, ohne Betreuungs- oder Pflegeverpflichtungen, denen die Aufnahme einer VollzeittÃ¤tigkeit zumutbar ist, sollen ihren Lebensunterhalt grundsÃ¤tzlich durch VollzeiterwerbstÃ¤tigkeit sichern."

In dem Beschlussvorschlag betont die CDU "ausdrÃ¼cklich" die Notwendigkeit eines geordneten und zielgerichteten Teilzeitanspruches. Das auch sei Teil einer ausgewogenen Arbeitsmarktpolitik. Wie die "Rheinische Post" weiter berichtet, hat die Antragskommission der CDU die Annahme des Antrags empfohlen bei gleichzeitiger Ãœberweisung an die Parteigremien und die Bundestagsfraktion.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Finnische AuÃŸenministerin ruft USA zu massivem Druck auf Moskau auf
    Finnische AuÃŸenministerin ruft USA zu massivem Druck auf Moskau auf

    Helsinki (dts Nachrichtenagentur) - Vor den Friedensverhandlungen in Abu Dhabi hat Finnlands AuÃŸenministerin Elina Valtonen die US-Regierung von Donald Trump aufgefordert, den

    Mehr
    "Playboy"-Umfrage: Stress und schlechte Nachrichten sorgen fÃ¼r Sex-Flaute

    Stress und schlechte Nachrichten schlagen auf das Liebesleben der Deutschen. In einer am Dienstag in MÃ¼nchen verÃ¶ffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Norstat im

    Mehr
    GrÃ¼ne wollen Minijobs in aktueller Form abschaffen
    GrÃ¼ne wollen Minijobs in aktueller Form abschaffen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Andreas Audretsch, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der GrÃ¼nen, fordert, Minijobs in der aktuellen Form abzuschaffen. Die Minijobs

    Mehr
    Aus SicherheitsgrÃ¼nden: China verbannt versenkbare AutotÃ¼rgriffe
    Aus SicherheitsgrÃ¼nden: China verbannt versenkbare AutotÃ¼rgriffe
    KI-Pornobilder: FranzÃ¶sische Justiz will X-EigentÃ¼mer Musk anhÃ¶ren
    KI-Pornobilder: FranzÃ¶sische Justiz will X-EigentÃ¼mer Musk anhÃ¶ren
    Kanzleramtschef Frei dÃ¤mpft Erwartungen fÃ¼r Reformprojekte
    Kanzleramtschef Frei dÃ¤mpft Erwartungen fÃ¼r Reformprojekte
    Musk legt Raumfahrtunternehmen SpaceX und KI-Firma xAI zusammen
    Musk legt Raumfahrtunternehmen SpaceX und KI-Firma xAI zusammen
    Brandenburgerin blockiert mit Ã¼ber 200 Anrufen Polizeinotruf
    Brandenburgerin blockiert mit Ã¼ber 200 Anrufen Polizeinotruf
    Merz wÃ¼rdigt Rolle von Karnevalisten fÃ¼r den Zusammenhalt
    Merz wÃ¼rdigt Rolle von Karnevalisten fÃ¼r den Zusammenhalt
    Kreml: Indien hat bislang nichts zu mÃ¶glichem Verzicht auf russisches Ã–l erklÃ¤rt
    Kreml: Indien hat bislang nichts zu mÃ¶glichem Verzicht auf russisches Ã–l erklÃ¤rt
    Regierung sieht bei AfD-Jugend KontinuitÃ¤t zu rechtsextremistischer VorgÃ¤ngerin
    Regierung sieht bei AfD-Jugend KontinuitÃ¤t zu rechtsextremistischer VorgÃ¤ngerin
    Staatsanwaltschaft durchsucht franzÃ¶sische BÃ¼ros von X
    Staatsanwaltschaft durchsucht franzÃ¶sische BÃ¼ros von X
    Betrug mit Diesel-Wasser-Mischung: Schadenersatz in MillionenhÃ¶he in Niedersachsen
    Betrug mit Diesel-Wasser-Mischung: Schadenersatz in MillionenhÃ¶he in Niedersachsen

    Top Meldungen

    Kraftstoffpreise im Januar deutlich gestiegen
    Kraftstoffpreise im Januar deutlich gestiegen

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Kraftstoffpreise in Deutschland sind im Januar im Vergleich zum Dezember stark gestiegen. Laut einer am Dienstag verÃ¶ffentlichten

    Mehr
    Studie: TarifbeschÃ¤ftigte entscheiden sich eher fÃ¼r mehr Zeit als fÃ¼r mehr Geld
    Studie: TarifbeschÃ¤ftigte entscheiden sich eher fÃ¼r mehr Zeit als fÃ¼r mehr Geld

    Bei einer WahlmÃ¶glichkeit im Tarifvertrag entscheiden sich die BeschÃ¤ftigten einer Studie zufolge eher fÃ¼r eine zeitliche Entlastung als fÃ¼r einen hÃ¶heren Verdienst.

    Mehr
    Deutschland hat Ã¤lteste ArbeitsbevÃ¶lkerung in der EU
    Deutschland hat Ã¤lteste ArbeitsbevÃ¶lkerung in der EU

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Deutschland hat die Ã¤lteste ArbeitsbevÃ¶lkerung in der EuropÃ¤ischen Union. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag auf Basis

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts