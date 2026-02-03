CDU Ã¤ndert Teilzeit-Antrag fÃ¼r Bundesparteitag

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach der Debatte Ã¼ber eine "Lifestyle"-Teilzeit will die Union jetzt Fehlanreize beim Teilzeitanspruch in Deutschland auf den PrÃ¼fstand stellen. Wie die "Rheinische Post" (Mittwochsausgabe) berichtet, geht dies aus der finalen Version des Teilzeit-Antrags fÃ¼r den Bundesparteitag am 20. und 21. Februar in Stuttgart hervor. Der von der Mittelstandsunion (MIT) verwendete Begriff "Lifestyle" findet sich darin nicht mehr.
In dem Antrag mit dem Titel "TeilzeitansprÃ¼che ordnen - ErwerbstÃ¤tigkeit stÃ¤rken" heiÃŸt es nun, man wolle "staatliche Regelungen und AnsprÃ¼che daraufhin Ã¼berprÃ¼fen, ob sie Fehlanreize setzen und ob dadurch hÃ¶here ErwerbsumfÃ¤nge unnÃ¶tig erschwert werden, oder ob es mangelnde Impulse zu mehr wirtschaftlicher EigenstÃ¤ndigkeit gibt, ohne dabei berechtigte GrÃ¼nde wie Erziehung, Pflege oder Qualifizierung zu beeintrÃ¤chtigen".
Auch hinsichtlich der Kombination von Erwerbsarbeit und Transferleistungen "muss ein Teilzeitanspruch gut begrÃ¼ndet sein", heiÃŸt es in dem Antrag weiter. "ErwerbsfÃ¤hige im Leistungsbezug, ohne Betreuungs- oder Pflegeverpflichtungen, denen die Aufnahme einer VollzeittÃ¤tigkeit zumutbar ist, sollen ihren Lebensunterhalt grundsÃ¤tzlich durch VollzeiterwerbstÃ¤tigkeit sichern."
In dem Beschlussvorschlag betont die CDU "ausdrÃ¼cklich" die Notwendigkeit eines geordneten und zielgerichteten Teilzeitanspruches. Das auch sei Teil einer ausgewogenen Arbeitsmarktpolitik. Wie die "Rheinische Post" weiter berichtet, hat die Antragskommission der CDU die Annahme des Antrags empfohlen bei gleichzeitiger Ãœberweisung an die Parteigremien und die Bundestagsfraktion.
