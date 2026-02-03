"Playboy"-Umfrage: Stress und schlechte Nachrichten sorgen fÃ¼r Sex-Flaute

Paar am Meer

Stress und schlechte Nachrichten schlagen auf das Liebesleben der Deutschen. In einer am Dienstag in MÃ¼nchen verÃ¶ffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Norstat im Auftrag des Magazins "Playboy" nannte das fast jeder Zweite als einen Grund fÃ¼r eine aktuelle Sex-Flaute. Andere machen die Ablenkung durch digitale Medien dafÃ¼r verantwortlich, viele wissen aber auch schlicht keinen Grund fÃ¼r ihre Lustlosigkeit.



Etwas mehr als die HÃ¤lfte (55 Prozent) der in festen Partnerschaften lebenden Frauen und MÃ¤nner gaben demnach an, mehrmals im Monat Sex zu haben. In einer gleichlautenden Umfrage zu Beginn des Vorjahres waren dies noch 74 Prozent. Auch die befragten Singles erleben nach eigenem Bekunden derzeit eine Sex-Flaute. Bei ihnen sank der Anteil der Frauen und MÃ¤nner, die mehrmals im Monat Sex haben, binnen eines Jahres von 26 Prozent auf 17 Prozent.



Als eine Grund dafÃ¼r nennt fast die HÃ¤lfte der Befragten (46 Prozent) zunehmendem Stress â€“ beruflich, privat sowie aufgrund der negativen Nachrichtenlage. Elf Prozent sehen auch in der wachsenden Ablenkung durch digitale Medien eine Ursache fÃ¼r die abnehmende sexuelle AktivitÃ¤t. 42 Prozent der Frauen und 30 Prozent der MÃ¤nner empfinden sich ohne Angabe von GrÃ¼nden in letzter Zeit als lustloser.



Trotz eines weniger aktiven Liebeslebens bezeichnen sich aber knapp zwei Drittel (68 Prozent) der Paare in der Umfrage als sexuell zufrieden. Das sind mehr als im Vorjahr (59 Prozent). Bei den Singles sank der Anteil der sexuell Zufriedenen von rund 33 Prozent im Vorjahr auf aktuell 24 Prozent. Befragt wurden zu Jahresbeginn 1056 Frauen und MÃ¤nner.