Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Andreas Audretsch, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der GrÃ¼nen, fordert, Minijobs in der aktuellen Form abzuschaffen.
Die Minijobs mÃ¼ssten in sozialversicherungspflichtige, normale BeschÃ¤ftigungen Ã¼berfÃ¼hrt werden, sagte Audretsch den Sendern RTL und ntv. Es brauche Minijobs nur in bestimmten Bereichen - etwa fÃ¼r Studenten und Rentner. "Ãœberall da, wo es nicht regulÃ¤re Arbeit verdrÃ¤ngt und ersetzt."
Derzeit wÃ¼rden Menschen in immer kleinere Jobs gedrÃ¤ngt und dadurch auch in Altersarmut. "Genau das ist doch das Problem, dass Menschen dann am Ende nicht mehr Stunden arbeiten. Und wenn wir wollen, dass Menschen mehr arbeiten, dann mÃ¼ssen wir die Bedingungen schaffen." Menschen zu beschimpfen sei der falsche Weg und die Union gehe genau diesen falschen Weg, sagte der GrÃ¼nen-Politiker.
GrÃ¼ne wollen Minijobs in aktueller Form abschaffen
- dts - 3. Februar 2026, 09:56 Uhr
