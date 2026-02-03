Lifestyle

Finnische AuÃŸenministerin ruft USA zu massivem Druck auf Moskau auf

  • dts - 3. Februar 2026, 10:23 Uhr
Bild vergrößern: Finnische AuÃŸenministerin ruft USA zu massivem Druck auf Moskau auf
Kreml (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Helsinki (dts Nachrichtenagentur) - Vor den Friedensverhandlungen in Abu Dhabi hat Finnlands AuÃŸenministerin Elina Valtonen die US-Regierung von Donald Trump aufgefordert, den Druck auf Russland deutlich zu erhÃ¶hen.

"Moskau kÃ¶nnte diesen Krieg jederzeit beenden, entscheidet sich aber bewusst dagegen", sagte Valtonen dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Ihre Botschaft an die USA laute deshalb: "Schaut euch das Gesamtbild an. Die Ukraine ist zu Frieden bereit, Russland nicht. Jetzt mÃ¼ssen die USA entschlossenen Druck auf Russland ausÃ¼ben, damit dieser Krieg endet."

"An Selenskyj liegt es jedenfalls nicht", fÃ¼gte sie hinzu. Ob in Abu Dhabi, in Davos oder an anderen Orten in den vergangenen Monaten: In allen GesprÃ¤chen habe sich gezeigt, dass Russland den Frieden verweigere. DarÃ¼ber hinaus erteilte sie Forderungen aus Frankreich, Italien und anderen Staaten, man mÃ¼sse nun GesprÃ¤che mit Putin aufnehmen, eine klare Absage. "Ein Telefonat der EuropÃ¤er mit Putin wÃ¤re zum jetzigen Zeitpunkt ein vÃ¶llig falsches Signal." Man habe in den vergangenen Tagen gesehen, wie Russland brutale Angriffe verÃ¼be und dabei gezielt Zivilisten tÃ¶te und verletze. Ob es eine echte Waffenruhe gebe, wÃ¼rden die nÃ¤chsten Tage zeigen.

Voraussetzung fÃ¼r jedes Telefonat mit Putin wÃ¤re, dass es innerhalb Europas eng zwischen den Regierungen abgestimmt sei, man sich vorher Ã¼ber das Ziel und die Strategie verstÃ¤ndige. "Bisher habe ich noch keine einzige Strategie dazu gesehen", stellte sie klar. Ein Telefonat wÃ¼rde auch keine KursÃ¤nderung und erst recht keine AnnÃ¤herung an Russland bedeuten, so die Ministerin. Einer Anerkennung der Krim und anderer besetzter Gebiete als Teil des russischen Territoriums bei einem Friedensabkommen erteilte sie eine Absage. "Als AuÃŸenministerin Finnlands werde ich das unter keinen UmstÃ¤nden tun."

