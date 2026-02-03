Junge Union fordert deutlich schÃ¤rfere EinbÃ¼rgerungsregeln

Reisepass (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Junge Union fordert deutlich schÃ¤rfere Regeln fÃ¼r die EinbÃ¼rgerung in Deutschland. In einem Antrag fÃ¼r den CDU-Bundesparteitag im Februar in Stuttgart verlangt der Parteinachwuchs, zentrale Reformen aus der Zeit der Ampelkoalition weitgehend rÃ¼ckgÃ¤ngig zu machen. Ãœber das Papier berichtet das "Handelsblatt" (Dienstagsausgabe).



Konkret spricht sich die JU dafÃ¼r aus, die regulÃ¤re Mindestaufenthaltsdauer bis zur EinbÃ¼rgerung wieder von derzeit fÃ¼nf auf acht Jahre anzuheben. Die Reform von 2024 habe "falsche Signale gesetzt und Vertrauen zerstÃ¶rt". FÃ¼r die CDU mÃ¼sse klar sein, "dass die StaatsbÃ¼rgerschaft am Ende eines Integrationsprozesses stehen muss". FÃ¼nf Jahre Aufenthalt in Deutschland reichten oft nicht aus, weil viele Zugewanderte in dieser Zeit noch nicht ausreichend in die Gesellschaft integriert seien.



Zudem verlangt die Nachwuchsorganisation strengere Sprachanforderungen. Ausnahmen vom bisherigen Mindestniveau B1 sollen "weitgehend" zurÃ¼ckgenommen und das erforderliche Niveau auf B2 angehoben werden. "Ohne gute Kenntnisse der deutschen Sprache kann eine wirkliche Integration nicht gelingen", heiÃŸt es in dem Antrag.



Auch soziale und wertebezogene Kriterien sollen verschÃ¤rft werden. Die StaatsangehÃ¶rigkeit solle nur erhalten, wer die zentralen GrundsÃ¤tze der Verfassung anerkenne - darunter Gleichberechtigung von Frauen und MÃ¤nnern, Grundrechte wie Religionsfreiheit sowie die Absage an Antisemitismus und Rassismus. Wer das Existenzrecht Israels verneine oder Gleichstellung ablehne, dÃ¼rfe nicht eingebÃ¼rgert werden.

