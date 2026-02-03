Union und AfD auch bei Insa wieder gleichauf

Friedrich Merz und Alice Weidel am 29.01.2026, via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - CDU/CSU und SPD legen in der WÃ¤hlergunst leicht zu. Die Union kommt im aktuellen Insa-Meinungstrend fÃ¼r die "Bild" (Montagausgabe) auf 26 Prozent, die SPD auf 15,5 Prozent - beide erreichen damit jeweils einen Prozentpunkt mehr als in der Vorwoche.



UnverÃ¤ndert bleibt die AfD mit ebenfalls 26 Prozent. Damit liegt sie erstmals seit rund einem Vierteljahr wieder gleichauf mit der Union. Auch die GrÃ¼nen halten ihren Wert von 11,5 Prozent. Die Linkspartei verliert einen halben Punkt und erreicht 10 Prozent, das BSW fÃ¤llt um 0,5 Punkte auf 4 Prozent. Die FDP bÃ¼ÃŸt einen Punkt ein und liegt mit 3 Prozent weiter deutlich unter der FÃ¼nf-Prozent-HÃ¼rde.



CDU/CSU und SPD kÃ¤men zusammen auf 41,5 Prozent und wÃ¼rden damit eine eigene Mehrheit verfehlen. Auch ein BÃ¼ndnis aus SPD, GrÃ¼nen und Linken wÃ¼rde mit 37 Prozent unter dieser Marke bleiben. FÃ¼r eine Mehrheit wÃ¤ren Union und SPD demnach auf einen weiteren Partner angewiesen, etwa die GrÃ¼nen oder die Linke.



Insa-Chef Hermann Binkert sagte "Bild": "Union und AfD stehen in der WÃ¤hlergunst gleichauf. Beim Wahlergebniswunsch liegt die Union vorn. Fast jeder Zweite wÃ¼nscht sich, dass die Union die Regierung anfÃ¼hrt oder mitregiert. Nur fast jeder Dritte wÃ¼nscht sich das von der AfD."



FÃ¼r die Erhebung wurden vom 30. Januar bis 2. Februar 2026 insgesamt 2.006 Wahlberechtigte befragt.

