Bundesregierung sieht bei neuer AfD-Jugend keine MÃ¤ÃŸigung

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung sieht bei der neuen AfD-Jugendorganisation keine MÃ¤ÃŸigung im Vergleich zur "Jungen Alternative" (JA).
Das zeigt die Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Kleine Anfrage der GrÃ¼nen-Abgeordneten Marlene SchÃ¶nberger, Ã¼ber die der "Spiegel" berichtet. Es gebe etwa eine "hohe personelle KontinuitÃ¤t" zur JA, besonders bei den FunktionÃ¤ren des Bundesvorstands, heiÃŸt es darin. AuÃŸerdem hÃ¤lt das Ministerium fest, dass sich bei der "Generation Deutschland" eine "inhaltlich-ideologische KontinuitÃ¤t" zeige. Es begrÃ¼ndet das mit den Bewerbungsreden auf der GrÃ¼ndungsversammlung in GieÃŸen im November.
Dort seien Ã„uÃŸerungen getÃ¤tigt worden, "die als tatsÃ¤chliche Anhaltspunkte fÃ¼r Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung zu werten sind" - also verfassungsfeindlich. Die Aussagen seien "Ausdruck eines ethnisch-abstammungsmÃ¤ÃŸigen StaatsvolksverstÃ¤ndnisses", aus denen sich "Anhaltspunkte fÃ¼r Forderungen nach einer rechtlichen Diskriminierung deutscher StaatsangehÃ¶riger mit Migrationshintergrund" ergÃ¤ben.
Zudem seien Verbindungen von Mitgliedern der neuen AfD-Jugend zu anderen extremistischen Organisationen sowie "Kontakte zu verfassungsschutzrechtlich relevanten Online-Aktivisten" bekannt, schreibt das Innenministerium. Mehrere Mitglieder des neuen Bundesvorstands der AfD-Jugend sind oder waren auÃŸerdem bei Bundestagsabgeordneten der AfD beschÃ¤ftigt. All das ist relevant, weil die "Generation Deutschland" laut neuer Satzung ein "rechtlich unselbstÃ¤ndiger Teil" der AfD ist, die Mutterpartei muss sich also verantworten. So hÃ¤lt es auch die Bundesregierung fest.
SchÃ¶nberger, die im Innenausschuss des Bundestags sitzt, fordert gegenÃ¼ber dem "Spiegel" Konsequenzen: "Endlich erkennt die Bundesregierung an, was die Zivilgesellschaft lÃ¤ngst wusste." Die NeugrÃ¼ndung der AfD-Jugendorganisation sei ein "rechtsextremer Etikettenschwindel" und die Bundesregierung mÃ¼sse nun handeln. Sie solle "endlich gemeinsam mit den LÃ¤ndern Konsequenzen aus dem offenen Radikalisierungsprozess der AfD ziehen, vom Waffen- und Beamtenrecht bis hin zu einem AfD-Verbotsverfahren", so SchÃ¶nberger.
Die AfD hatte ihre Nachwuchsorganisation im vergangenen Jahr umgebaut, um sie leichter managen zu kÃ¶nnen und sie besser vor staatlichen MaÃŸnahmen zu schÃ¼tzen.
Bundesregierung sieht bei neuer AfD-Jugend keine MÃ¤ÃŸigung
2. Februar 2026, 21:07 Uhr
