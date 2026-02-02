Paris (dts Nachrichtenagentur) - Die franzÃ¶sische Regierung hat zwei Misstrauensvoten in der Nationalversammlung Ã¼berstanden und schlieÃŸlich den Haushalt fÃ¼r das laufende Jahr durchgebracht.
Den Antrag des linken Lagers ohne die Sozialisten unterstÃ¼tzten am Montag 260 Abgeordnete, wÃ¤hrend der Antrag der rechtspopulistischen Fraktion Rassemblement National 135 Stimmen erhielt. FÃ¼r eine Mehrheit wÃ¤ren jeweils 289 Stimmen nÃ¶tig gewesen.
Der verabschiedete Haushalt sieht vor, das Staatsdefizit von 5,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) auf unter fÃ¼nf Prozent zu senken. Allerdings ist unklar, ob dieses Ziel erreicht wird, da die ursprÃ¼nglich von Premierminister SÃ©bastien Lecornu geplanten KÃ¼rzungsmaÃŸnahmen weniger einschneidend ausfielen als angekÃ¼ndigt. Zudem wird der Verteidigungsetat um 6,7 Milliarden Euro auf insgesamt 57,1 Milliarden Euro erhÃ¶ht.
Trotz der geplanten Defizitreduzierung bleibt Frankreich hinter der EU-Vorgabe von drei Prozent zurÃ¼ck. Die Staatsschulden sollen von etwa 116 Prozent des BIP im Jahr 2025 auf rund 118 Prozent im laufenden Jahr ansteigen. Die Mitte-Rechts-Regierung Lecornus, die keine eigene Mehrheit in der Nationalversammlung hat, musste sich wechselnde UnterstÃ¼tzung sichern. Um den Haushalt durchzusetzen, nutzte Lecornu den Verfassungsartikel 49.3, der die Verabschiedung eines Gesetzes ermÃ¶glicht, wenn die Regierung anschlieÃŸende Misstrauensvoten Ã¼bersteht, obwohl er dies bei seinem Amtsantritt noch ausgeschlossen hatte.

Haushalt verabschiedet: Lecornu-Regierung trotzt Misstrauensvoten
- dts - 2. Februar 2026, 20:24 Uhr

