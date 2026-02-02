Zugangsbegrenzungen und Glasverbote: KÃ¶ln rÃ¼stet sich fÃ¼r StraÃŸenkarneval

Karnevalsauftakt in KÃ¶ln

Mit umfassenden SicherheitsmaÃŸnahmen rÃ¼stet sich die Stadt KÃ¶ln fÃ¼r den kommenden StraÃŸenkarneval. Die Stadt setzt nach eigenen Angaben unter anderem wieder auf Zugangsbegrenzungen und Glasverbote.

Mit umfassenden SicherheitsmaÃŸnahmen rÃ¼stet sich die Stadt KÃ¶ln fÃ¼r den kommenden StraÃŸenkarneval. Die Stadt setzt nach Angaben vom Montag unter anderem wieder auf Zugangsbegrenzungen und Glasverbote, um die Feiernden und Anwohner in den Schwerpunktbereichen zu schÃ¼tzen. Dabei wurden die SicherheitsmaÃŸnahmen in einigen Bereichen angepasst, um den verÃ¤nderten BesucherstrÃ¶men gerecht zu werden.



Von Weiberfastnacht am 12. Februar bis Aschermittwoch am 18. Februar sind demnach rund 400 Mitarbeiter des KÃ¶lner Ordnungsamtes im Einsatz - sowie hunderte weitere KrÃ¤fte von Feuerwehr, Hilfsorganisationen und privaten Sicherheitsdiensten. Die Mitarbeiter Ã¼berwachen Einlasskontrollen, Glasverbote und StraÃŸensperren.



Ordnungsamtsleiter Dirk KÃ¤sbach kÃ¼ndigte ein konsequentes Vorgehen an und rief die Feiernden zu RÃ¼cksichtnahme auf. "Nehmt RÃ¼cksicht auf die Anwohnenden, benutzt die zur VerfÃ¼gung gestellten MÃ¼lleimer und Toiletten und achtet auf hilflose Personen", erklÃ¤rte KÃ¤sbach. "Dann werden es fÃ¼r alle frÃ¶hliche Tage."



Das traditionell beliebte ZÃ¼lpicher Viertel soll wie bereits in den vergangenen Jahren abgesperrt werden, damit RettungseinsÃ¤tze jederzeit mÃ¶glich bleiben. Anwohner erhalten mit einem Ausweisdokument an allen Sperren Zugang. In dem Viertel gilt zudem ein Verbot von Flaschen oder anderen BehÃ¤ltnissen aus Glas.Â



Ein Glasverbot gilt auch im GrÃ¼ngÃ¼rtel und in der Altstadt. FÃ¼r die SÃ¼dstadt rief die Stadt zu einem freiwilligen Glasverzicht auf. In den Hotspots sollen zudem rund 1000 mobile Toiletten, 750 MÃ¼lltonnen und zusÃ¤tzliche Glascontainer aufgestellt werden.



In einigen Bereichen wurde zudem bei den SicherheitsmaÃŸnahmen nachgerÃ¼stet. Seit 2024 sei zu beobachten, dass sich die Jecken weniger als zuvor auf das ZÃ¼lpicher Viertel konzentrieren. Besonders beliebt bei den Feiernden seien inzwischen die Altstadt, die SÃ¼dstadt und der Bereich um den Chlodwigplatz. Dort wurden die SicherheitsmaÃŸnahmen verstÃ¤rkt. Â



Der StraÃŸenkarneval wird an Weiberfastnacht am 12. Februar eingelÃ¤utet. Danach strebt die Session ihrem HÃ¶hepunkt zu - den RosenmontagszÃ¼gen am 16. Februar. Am Aschermittwoch ist dann alles vorbei - und die Karnevalisten mÃ¼ssen bis zum 11. November warten, wenn die nÃ¤chste Session beginnt.