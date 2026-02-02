GrÃ¼ne fordern Ukraine-Reise von Merz

Friedrich Merz am 29.01.2026, via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - GrÃ¼nen-Chefin Franziska Brantner fordert Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) auf, nach Kiew zu reisen, um dort die deutsche UnterstÃ¼tzung fÃ¼r die Ukraine zu bekrÃ¤ftigen. "Gerade jetzt braucht es mehr als Worte aus Berlin", sagte Brantner den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Dienstagsausgaben). "Ich erwarte vom Bundeskanzler, dass er nach Kiew reist und dort gemeinsam mit der Koalition der Willigen ein Zeichen setzt." SolidaritÃ¤t zeige man vor Ort, nicht aus sicherer Entfernung im warmen Kanzleramt, so die Co-Vorsitzende der GrÃ¼nen.



Nach dem Gipfel in Berlin im Dezember lasse Merz es zu, dass die EuropÃ¤er wieder auÃŸen vor seien und die Ukrainer allein mit Trump und Putin verhandeln. "Wer ernsthaft Frieden will, muss der Ukraine helfen, sich zu verteidigen", sagte Brantner. Dazu gehÃ¶re auch, den Druck auf Russland zu erhÃ¶hen: die russische Schattenflotte festsetzen, die Nutzung eingefrorener russischer VermÃ¶genswerte voranbringen und das Versprechen der Taurus-Lieferung einlÃ¶sen.



Brantner verwies in diesem Kontext auch auf die jÃ¼ngsten russischen Angriffe auf die Ukraine. "WÃ¤hrend Ã¼ber Frieden gesprochen wird, setzt Putin seinen Terror fort", sagte sie den Funke-Zeitungen. Wer gezielt HÃ¤user und Energieinfrastruktur angreife, wolle Menschen im Winter frieren lassen. "In Kiew herrschen nachts aktuell -20 Grad, Hunderttausende leben in KÃ¤lte und Dunkelheit, erschÃ¶pft und vom KÃ¤ltetod bedroht", sagte Brantner. "Das ist kein Kollateralschaden, das ist KalkÃ¼l - und ein Kriegsverbrechen."

