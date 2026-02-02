GrÃ¼ne fordern Ukraine-Reise von Merz

Lifestyle

Grüne fordern Ukraine-Reise von Merz

  2. Februar 2026, 13:48 Uhr
Friedrich Merz am 29.01.2026

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - GrÃ¼nen-Chefin Franziska Brantner fordert Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) auf, nach Kiew zu reisen, um dort die deutsche UnterstÃ¼tzung fÃ¼r die Ukraine zu bekrÃ¤ftigen. "Gerade jetzt braucht es mehr als Worte aus Berlin", sagte Brantner den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Dienstagsausgaben). "Ich erwarte vom Bundeskanzler, dass er nach Kiew reist und dort gemeinsam mit der Koalition der Willigen ein Zeichen setzt." SolidaritÃ¤t zeige man vor Ort, nicht aus sicherer Entfernung im warmen Kanzleramt, so die Co-Vorsitzende der GrÃ¼nen.

Nach dem Gipfel in Berlin im Dezember lasse Merz es zu, dass die EuropÃ¤er wieder auÃŸen vor seien und die Ukrainer allein mit Trump und Putin verhandeln. "Wer ernsthaft Frieden will, muss der Ukraine helfen, sich zu verteidigen", sagte Brantner. Dazu gehÃ¶re auch, den Druck auf Russland zu erhÃ¶hen: die russische Schattenflotte festsetzen, die Nutzung eingefrorener russischer VermÃ¶genswerte voranbringen und das Versprechen der Taurus-Lieferung einlÃ¶sen.

Brantner verwies in diesem Kontext auch auf die jÃ¼ngsten russischen Angriffe auf die Ukraine. "WÃ¤hrend Ã¼ber Frieden gesprochen wird, setzt Putin seinen Terror fort", sagte sie den Funke-Zeitungen. Wer gezielt HÃ¤user und Energieinfrastruktur angreife, wolle Menschen im Winter frieren lassen. "In Kiew herrschen nachts aktuell -20 Grad, Hunderttausende leben in KÃ¤lte und Dunkelheit, erschÃ¶pft und vom KÃ¤ltetod bedroht", sagte Brantner. "Das ist kein Kollateralschaden, das ist KalkÃ¼l - und ein Kriegsverbrechen."

    Besuch des Trevi-Brunnens kostet nun zwei Euro Eintritt
    Besucher des berÃ¼hmten Trevi-Brunnens in Rom mÃ¼ssen seit Montag zwei Euro Eintritt zahlen. Damit soll der ÃœberfÃ¼llung entgegengewirkt, aber auch Einheimischen ein freier

    Buchhalterin zweigte eine Million Euro ab: MehrjÃ¤hrige Haft in Essen
    Weil sie rund eine Million Euro vom Konto ihres Arbeitgebers abzweigte, ist eine 58-jÃ¤hrige Buchhalterin vom Landgericht Essen zu einer mehrjÃ¤hrigen Haftstrafe verurteilt

    Warken lehnt Streichung von Zahnarztleistungen ab
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) hat die VorschlÃ¤ge des CDU-Wirtschaftsrates zur Abschaffung von Zahnarztleistungen in der GKV

    Bauverband meldet weiteren RÃ¼ckgang bei Sanierungsquote im GebÃ¤udebestand
    KÃ¼ndigungswelle nach Bekenntnis zu Klimaschutz: ADAC-VerkehrsprÃ¤sident tritt zurÃ¼ck
    Deutlich mehr AntrÃ¤ge von Verbrauchern auf Schlichtung durch Bundesnetzagentur
    GroÃŸes Sparpotenzial beim Laden von E-Autos gegenÃ¼ber Tanken
    CDU-GeneralsekretÃ¤r findet Zahnarzt-Vorschlag
    Geldstrafen fÃ¼r Klimaaktivisten nach Farbanschlag auf Brandenburger Tor
    Linke zu Forderungen von Wirtschaftsrat der CDU:
    Rhein stellt sich gegen Forderungen von CDU-WirtschaftsflÃ¼geln
    Nordrhein-Westfalen: 15-JÃ¤hriger baut Autounfall bei heimlicher Spritztour
    Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit wegen neuer VorwÃ¼rfe festgenommen
    DIW-PrÃ¤sident hÃ¤lt SÃ¶ders Mehrarbeit-VorstoÃŸ fÃ¼r
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der VorstoÃŸ von CSU-Chef Markus SÃ¶der nach einer Stunde Mehrarbeit in der Woche stÃ¶ÃŸt bei Ã–konomen auf Kritik. Der PrÃ¤sident des Deutschen

    Bundesregierung will Ã–PNV-Streik nicht kommentieren
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung will den Streik im Ã¶ffentlichen Personennahverkehr, der am Montag bundesweit fÃ¼r starke EinschrÃ¤nkungen der MobilitÃ¤t

    CDU will VorstoÃŸ zur Zuckersteuer nicht aufgreifen
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die CDU will den VorstoÃŸ von Schleswig-Holsteins MinisterprÃ¤sidenten Daniel GÃ¼nther zur EinfÃ¼hrung einer Zuckersteuer in Deutschland nicht

