Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) hat die VorschlÃ¤ge des CDU-Wirtschaftsrates zur Abschaffung von Zahnarztleistungen in der GKV zurÃ¼ckgewiesen.
"Die Forderung, Zahnbehandlungen aus dem Leistungskatalog der GKV zu streichen, wird nicht umgesetzt", sagte sie am Montag. "Das schlieÃŸe ich aus, denn es wÃ¤re eine Abkehr des Kerngedankens unseres Solidarsystems und widerspricht dem Ziel, PrÃ¤vention zu stÃ¤rken."
Zuvor hatte es parteiÃ¼bergreifend Kritik an dem VorstoÃŸ gegeben, der sich auch mehrere Politiker der Union anschlossen. So bezeichnete etwa der rheinland-pfÃ¤lzische CDU-Spitzenkandidat Gordon Schnieder Forderungen nach Streichung von staatlichen Zahnarztleistungen als "absurd". Mit der Debatte verliere man viele BÃ¼rger, die sich zu Recht Sorgen darÃ¼ber machten, ob sie ihren Zahnarztbesuch nun privat zahlen mÃ¼ssen oder nicht, sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.
Andreas Audretsch, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der GrÃ¼nen, sagte unterdessen der "Rheinischen Post", dass die Union arbeitende Menschen demÃ¼tige und wolle, dass man wieder an den ZÃ¤hnen erkenne, ob Menschen arm oder reich seien. "Nichts anderes ist die Forderung, den Besuch beim Zahnarzt aus dem Versicherungskatalog zu streichen. Das macht die Gesellschaft kaputt."
Lifestyle
Warken lehnt Streichung von Zahnarztleistungen ab
- dts - 2. Februar 2026, 13:14 Uhr
