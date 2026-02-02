Lifestyle

Warken lehnt Streichung von Zahnarztleistungen ab

  • dts - 2. Februar 2026, 13:14 Uhr
Nina Warken am 30.01.2026, via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) hat die VorschlÃ¤ge des CDU-Wirtschaftsrates zur Abschaffung von Zahnarztleistungen in der GKV zurÃ¼ckgewiesen.

"Die Forderung, Zahnbehandlungen aus dem Leistungskatalog der GKV zu streichen, wird nicht umgesetzt", sagte sie am Montag. "Das schlieÃŸe ich aus, denn es wÃ¤re eine Abkehr des Kerngedankens unseres Solidarsystems und widerspricht dem Ziel, PrÃ¤vention zu stÃ¤rken."

Zuvor hatte es parteiÃ¼bergreifend Kritik an dem VorstoÃŸ gegeben, der sich auch mehrere Politiker der Union anschlossen. So bezeichnete etwa der rheinland-pfÃ¤lzische CDU-Spitzenkandidat Gordon Schnieder Forderungen nach Streichung von staatlichen Zahnarztleistungen als "absurd". Mit der Debatte verliere man viele BÃ¼rger, die sich zu Recht Sorgen darÃ¼ber machten, ob sie ihren Zahnarztbesuch nun privat zahlen mÃ¼ssen oder nicht, sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Andreas Audretsch, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der GrÃ¼nen, sagte unterdessen der "Rheinischen Post", dass die Union arbeitende Menschen demÃ¼tige und wolle, dass man wieder an den ZÃ¤hnen erkenne, ob Menschen arm oder reich seien. "Nichts anderes ist die Forderung, den Besuch beim Zahnarzt aus dem Versicherungskatalog zu streichen. Das macht die Gesellschaft kaputt."

