Warken lehnt Streichung von Zahnarztleistungen ab

Nina Warken am 30.01.2026, via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) hat die VorschlÃ¤ge des CDU-Wirtschaftsrates zur Abschaffung von Zahnarztleistungen in der GKV zurÃ¼ckgewiesen.



"Die Forderung, Zahnbehandlungen aus dem Leistungskatalog der GKV zu streichen, wird nicht umgesetzt", sagte sie am Montag. "Das schlieÃŸe ich aus, denn es wÃ¤re eine Abkehr des Kerngedankens unseres Solidarsystems und widerspricht dem Ziel, PrÃ¤vention zu stÃ¤rken."



Zuvor hatte es parteiÃ¼bergreifend Kritik an dem VorstoÃŸ gegeben, der sich auch mehrere Politiker der Union anschlossen. So bezeichnete etwa der rheinland-pfÃ¤lzische CDU-Spitzenkandidat Gordon Schnieder Forderungen nach Streichung von staatlichen Zahnarztleistungen als "absurd". Mit der Debatte verliere man viele BÃ¼rger, die sich zu Recht Sorgen darÃ¼ber machten, ob sie ihren Zahnarztbesuch nun privat zahlen mÃ¼ssen oder nicht, sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.



Andreas Audretsch, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der GrÃ¼nen, sagte unterdessen der "Rheinischen Post", dass die Union arbeitende Menschen demÃ¼tige und wolle, dass man wieder an den ZÃ¤hnen erkenne, ob Menschen arm oder reich seien. "Nichts anderes ist die Forderung, den Besuch beim Zahnarzt aus dem Versicherungskatalog zu streichen. Das macht die Gesellschaft kaputt."

