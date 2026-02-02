Lifestyle

Social-Media-Verbot in Australien: Snapchat hat schon 415.000 Konten gesperrt

  • AFP - 2. Februar 2026, 12:44 Uhr
Bild vergrößern: Social-Media-Verbot in Australien: Snapchat hat schon 415.000 Konten gesperrt
Snapchat-Logo
Bild: AFP

Der Onlinedienst Snapchat hat wegen des Social-Media-Verbots fÃ¼r Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren in Australien nach eigenen Angaben schon 415.000 Konten gesperrt. Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, nimmt es jeden Tag weitere Sperrungen vor. Es warnte zugleich vor "erheblichen LÃ¼cken" bei der Durchsetzung des Verbots. Die Technologie zur Altersverifizierung weise eine Ungenauigkeit von zwei bis drei Jahren auf.

"In der Praxis bedeutet das, dass einige junge Leute unter 16 Jahren die SchutzmaÃŸnahmen umgehen kÃ¶nnen", erklÃ¤rte Snapchat. Umgekehrt komme es aber auch vor, dass Nutzerinnen und Nutzer Ã¼ber 16 fÃ¤lschlicherweise ihren Zugang zu dem Netzwerk verlieren.

Das Unternehmen schloss sich daher einer Forderung des Facebook- und Instagram-Mutterkonzerns Meta an, statt den Netzwerk-Betreibern die App-Stores in die Pflicht zu nehmen: Sie sollen demnach bereits vor dem Download einer App das Alter der Nutzerinnen und Nutzern Ã¼berprÃ¼fen. "Die Schaffung eines zentralisierten Verifizierungssystems auf Ebene der App-Stores wÃ¼rde einen einheitlicheren Schutz und hÃ¶here HÃ¼rden fÃ¼r die Umgehung des Gesetzes ermÃ¶glichen", erklÃ¤rte Snapchat.

In Australien waren im Dezember strenge Regeln fÃ¼r die Nutzung von Online-Netzwerken durch Heranwachsende in Kraft getreten. Die Internet-Unternehmen sind seitdem verpflichtet zu Ã¼berprÃ¼fen, dass ihre Nutzerinnen und Nutzer mindestens 16 Jahre alt sind. Bei VerstÃ¶ÃŸen drohen ihnen Strafzahlungen von umgerechnet bis zu 28 Millionen Euro.

