Weil sie rund eine Million Euro vom Konto ihres Arbeitgebers abzweigte, ist eine 58-jÃ¤hrige Buchhalterin vom Landgericht Essen zu einer mehrjÃ¤hrigen Haftstrafe verurteilt worden. Die Angeklagte wurde wegen mehrfachen Computerbetrugs zu drei Jahren und neun Monaten GefÃ¤ngnis verurteilt, wie ein Gerichtssprecher am Montag sagte. Zudem ordnete das Gericht die Einziehung von rund einer Million Euro an.Â
Die Angeklagte war laut Gerichtsangaben Abteilungsleiterin in einem grÃ¶ÃŸeren Unternehmen. Zwischen Januar 2024 und Juli 2025 soll sie mehrere Ãœberweisungen von knapp mehr als einer Million Euro auf ihr eigenes Konto veranlasst haben. Die einschlÃ¤gig vorbestrafte Frau gestand die Taten demnach.
Den GroÃŸteil des Geldes verwendete sie fÃ¼r den Kauf einer Immobilie nahe des Starnberger Sees in Bayern. DarÃ¼ber hinaus nutzte sie das Geld, um ihren Sohn finanziell zu unterstÃ¼tzen. Die Staatsanwaltschaft hatte vier Jahre Haft sowie die Einziehung von rund einer Million Euro gefordert. Die Verteidigung stellte keinen konkreten Antrag. Das Urteil ist noch nicht rechtskrÃ¤ftig.
Buchhalterin zweigte eine Million Euro ab: MehrjÃ¤hrige Haft in Essen
2. Februar 2026, 14:05 Uhr
