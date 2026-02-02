Lifestyle

Besuch des Trevi-Brunnens kostet nun zwei Euro Eintritt

  • AFP - 2. Februar 2026, 14:56 Uhr
Bild vergrößern: Besuch des Trevi-Brunnens kostet nun zwei Euro Eintritt
Trevi-Brunnen in Rom
Bild: AFP

Besucher des berÃ¼hmten Trevi-Brunnens in Rom mÃ¼ssen ab sofort zwei Euro Eintritt zahlen. Ein GroÃŸteil des Platzes ist jedoch weiterhin fÃ¼r die Ã–ffentlichkeit zugÃ¤nglich.

Besucher des berÃ¼hmten Trevi-Brunnens in Rom mÃ¼ssen seit Montag zwei Euro Eintritt zahlen. Damit soll der ÃœberfÃ¼llung entgegengewirkt, aber auch Einheimischen ein freier Eintritt zu verschiedenen SehenswÃ¼rdigkeiten in der italienischen Hauptstadt ermÃ¶glicht werden. Ein GroÃŸteil des Platzes ist fÃ¼r die Ã–ffentlichkeit jedoch weiterhin frei zugÃ¤nglich.

Den Bereich direkt vor dem Brunnen kÃ¶nnen Ticketinhaber zwischen 9.00 Uhr und 22.00 Uhr besuchen, montags und freitags Ã¶ffnet der Bereich um 11.30 Uhr. Die Stadtverwaltung schÃ¤tzt, dass der Eintritt mindestens sechs Millionen Euro pro Jahr einbringt.

Der im 18. Jahrhundert errichtete Monumentalbrunnen gehÃ¶rt zu den meistbesuchten SehenswÃ¼rdigkeiten Roms. Er diente in Federico Fellinis Film "La Dolce Vita" als Schauplatz einer berÃ¼hmten Szene, in der die Schauspielerin Anita Ekberg in ihm badet.

Das GedrÃ¤nge um das Barock-Bauwerk war in den vergangenen Jahren hÃ¤ufig so groÃŸ, dass es schwer war, Ã¼berhaupt einen Blick auf den Brunnen zu erhaschen. Zwischen Januar und Anfang Dezember 2025 besuchten laut BÃ¼rgermeister Roberto Gualtieri neun Millionen Touristen den Bereich direkt vor dem Brunnen - durchschnittlich 30.000 Menschen pro Tag.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Buchhalterin zweigte eine Million Euro ab: MehrjÃ¤hrige Haft in Essen
    Buchhalterin zweigte eine Million Euro ab: MehrjÃ¤hrige Haft in Essen

    Weil sie rund eine Million Euro vom Konto ihres Arbeitgebers abzweigte, ist eine 58-jÃ¤hrige Buchhalterin vom Landgericht Essen zu einer mehrjÃ¤hrigen Haftstrafe verurteilt

    Mehr
    GrÃ¼ne fordern Ukraine-Reise von Merz
    GrÃ¼ne fordern Ukraine-Reise von Merz

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - GrÃ¼nen-Chefin Franziska Brantner fordert Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) auf, nach Kiew zu reisen, um dort die deutsche UnterstÃ¼tzung fÃ¼r

    Mehr
    Warken lehnt Streichung von Zahnarztleistungen ab
    Warken lehnt Streichung von Zahnarztleistungen ab

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) hat die VorschlÃ¤ge des CDU-Wirtschaftsrates zur Abschaffung von Zahnarztleistungen in der GKV

    Mehr
    Bauverband meldet weiteren RÃ¼ckgang bei Sanierungsquote im GebÃ¤udebestand
    Bauverband meldet weiteren RÃ¼ckgang bei Sanierungsquote im GebÃ¤udebestand
    KÃ¼ndigungswelle nach Bekenntnis zu Klimaschutz: ADAC-VerkehrsprÃ¤sident tritt zurÃ¼ck
    KÃ¼ndigungswelle nach Bekenntnis zu Klimaschutz: ADAC-VerkehrsprÃ¤sident tritt zurÃ¼ck
    Deutlich mehr AntrÃ¤ge von Verbrauchern auf Schlichtung durch Bundesnetzagentur
    Deutlich mehr AntrÃ¤ge von Verbrauchern auf Schlichtung durch Bundesnetzagentur
    GroÃŸes Sparpotenzial beim Laden von E-Autos gegenÃ¼ber Tanken
    GroÃŸes Sparpotenzial beim Laden von E-Autos gegenÃ¼ber Tanken
    CDU-GeneralsekretÃ¤r findet Zahnarzt-Vorschlag
    CDU-GeneralsekretÃ¤r findet Zahnarzt-Vorschlag "nicht zielfÃ¼hrend"
    Geldstrafen fÃ¼r Klimaaktivisten nach Farbanschlag auf Brandenburger Tor
    Geldstrafen fÃ¼r Klimaaktivisten nach Farbanschlag auf Brandenburger Tor
    Linke zu Forderungen von Wirtschaftsrat der CDU:
    Linke zu Forderungen von Wirtschaftsrat der CDU: "GroÃŸangriff auf Menschen im Land"
    Rhein stellt sich gegen Forderungen von CDU-WirtschaftsflÃ¼geln
    Rhein stellt sich gegen Forderungen von CDU-WirtschaftsflÃ¼geln
    Nordrhein-Westfalen: 15-JÃ¤hriger baut Autounfall bei heimlicher Spritztour
    Nordrhein-Westfalen: 15-JÃ¤hriger baut Autounfall bei heimlicher Spritztour
    Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit wegen neuer VorwÃ¼rfe festgenommen
    Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit wegen neuer VorwÃ¼rfe festgenommen

    Top Meldungen

    DIW-PrÃ¤sident hÃ¤lt SÃ¶ders Mehrarbeit-VorstoÃŸ fÃ¼r
    DIW-PrÃ¤sident hÃ¤lt SÃ¶ders Mehrarbeit-VorstoÃŸ fÃ¼r "Populismus"

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der VorstoÃŸ von CSU-Chef Markus SÃ¶der nach einer Stunde Mehrarbeit in der Woche stÃ¶ÃŸt bei Ã–konomen auf Kritik. Der PrÃ¤sident des Deutschen

    Mehr
    Bundesregierung will Ã–PNV-Streik nicht kommentieren
    Bundesregierung will Ã–PNV-Streik nicht kommentieren

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung will den Streik im Ã¶ffentlichen Personennahverkehr, der am Montag bundesweit fÃ¼r starke EinschrÃ¤nkungen der MobilitÃ¤t

    Mehr
    CDU will VorstoÃŸ zur Zuckersteuer nicht aufgreifen
    CDU will VorstoÃŸ zur Zuckersteuer nicht aufgreifen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die CDU will den VorstoÃŸ von Schleswig-Holsteins MinisterprÃ¤sidenten Daniel GÃ¼nther zur EinfÃ¼hrung einer Zuckersteuer in Deutschland nicht

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts