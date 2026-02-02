Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Linken-Chefin Ines Schwerdtner warnt bei der geplanten Sozialstaatsreform vor mehr BÃ¼rokratie fÃ¼r die Menschen.
"Ich habe Sorge davor, bei dem Vorschlag von BÃ¤rbel Bas, dass wir jetzt alles angleichen an das Jobcenter", sagte Schwerdtner am Montag dem TV-Sender ntv. "Wir wissen alle, wie das Jobcenter arbeitet, das jetzt schon Ã¼berfordert ist. Das heiÃŸt, diese Pauschalisierung, Vereinfachung sollte nicht dazu fÃ¼hren, dass es jetzt noch schlimmer wird fÃ¼r die Menschen, die darauf angewiesen sind."
"Der Sozialstaat sollte die Menschen schÃ¼tzen. Wir alle kÃ¶nnen darauf angewiesen sein, im nÃ¤chsten Moment durch Krankheit oder etwas anderes auch mal zum Amt gehen zu mÃ¼ssen. Und dann sollten wir die Leute nicht gÃ¤ngeln", sagte Schwerdtner.
Die Politikerin stellte klar: "Bei jeder Vereinfachung und Verbesserung fÃ¼r die Menschen sind wir dabei. Wenn wir sehen, es wird alles einfach in ein Amt gesteckt, was die Lage der Menschen verschlechtert, dann machen wir dabei nicht mit. Das heiÃŸt, wir werden uns das Gesetz ganz genau angucken, wenn es kommt", so Schwerdtner.
Schwerdtner fÃ¼rchtet mehr BÃ¼rokratie durch Sozialstaatsreform
- dts - 2. Februar 2026, 19:38 Uhr
