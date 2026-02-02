Lifestyle

Schwerdtner fÃ¼rchtet mehr BÃ¼rokratie durch Sozialstaatsreform

  • dts - 2. Februar 2026, 19:38 Uhr
Bild vergrößern: Schwerdtner fÃ¼rchtet mehr BÃ¼rokratie durch Sozialstaatsreform
Ines Schwerdtner (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Linken-Chefin Ines Schwerdtner warnt bei der geplanten Sozialstaatsreform vor mehr BÃ¼rokratie fÃ¼r die Menschen.

"Ich habe Sorge davor, bei dem Vorschlag von BÃ¤rbel Bas, dass wir jetzt alles angleichen an das Jobcenter", sagte Schwerdtner am Montag dem TV-Sender ntv. "Wir wissen alle, wie das Jobcenter arbeitet, das jetzt schon Ã¼berfordert ist. Das heiÃŸt, diese Pauschalisierung, Vereinfachung sollte nicht dazu fÃ¼hren, dass es jetzt noch schlimmer wird fÃ¼r die Menschen, die darauf angewiesen sind."

"Der Sozialstaat sollte die Menschen schÃ¼tzen. Wir alle kÃ¶nnen darauf angewiesen sein, im nÃ¤chsten Moment durch Krankheit oder etwas anderes auch mal zum Amt gehen zu mÃ¼ssen. Und dann sollten wir die Leute nicht gÃ¤ngeln", sagte Schwerdtner.

Die Politikerin stellte klar: "Bei jeder Vereinfachung und Verbesserung fÃ¼r die Menschen sind wir dabei. Wenn wir sehen, es wird alles einfach in ein Amt gesteckt, was die Lage der Menschen verschlechtert, dann machen wir dabei nicht mit. Das heiÃŸt, wir werden uns das Gesetz ganz genau angucken, wenn es kommt", so Schwerdtner.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Zugangsbegrenzungen und Glasverbote: KÃ¶ln rÃ¼stet sich fÃ¼r StraÃŸenkarneval
    Zugangsbegrenzungen und Glasverbote: KÃ¶ln rÃ¼stet sich fÃ¼r StraÃŸenkarneval

    Mit umfassenden SicherheitsmaÃŸnahmen rÃ¼stet sich die Stadt KÃ¶ln fÃ¼r den kommenden StraÃŸenkarneval. Die Stadt setzt nach Angaben vom Montag unter anderem wieder auf

    Mehr
    Besuch des Trevi-Brunnens kostet nun zwei Euro Eintritt
    Besuch des Trevi-Brunnens kostet nun zwei Euro Eintritt

    Besucher des berÃ¼hmten Trevi-Brunnens in Rom mÃ¼ssen seit Montag zwei Euro Eintritt zahlen. Damit soll der ÃœberfÃ¼llung entgegengewirkt, aber auch Einheimischen ein freier

    Mehr
    Buchhalterin zweigte eine Million Euro ab: MehrjÃ¤hrige Haft in Essen
    Buchhalterin zweigte eine Million Euro ab: MehrjÃ¤hrige Haft in Essen

    Weil sie rund eine Million Euro vom Konto ihres Arbeitgebers abzweigte, ist eine 58-jÃ¤hrige Buchhalterin vom Landgericht Essen zu einer mehrjÃ¤hrigen Haftstrafe verurteilt

    Mehr
    Bauverband meldet weiteren RÃ¼ckgang bei Sanierungsquote im GebÃ¤udebestand
    Bauverband meldet weiteren RÃ¼ckgang bei Sanierungsquote im GebÃ¤udebestand
    KÃ¼ndigungswelle nach Bekenntnis zu Klimaschutz: ADAC-VerkehrsprÃ¤sident tritt zurÃ¼ck
    KÃ¼ndigungswelle nach Bekenntnis zu Klimaschutz: ADAC-VerkehrsprÃ¤sident tritt zurÃ¼ck
    Deutlich mehr AntrÃ¤ge von Verbrauchern auf Schlichtung durch Bundesnetzagentur
    Deutlich mehr AntrÃ¤ge von Verbrauchern auf Schlichtung durch Bundesnetzagentur
    GroÃŸes Sparpotenzial beim Laden von E-Autos gegenÃ¼ber Tanken
    GroÃŸes Sparpotenzial beim Laden von E-Autos gegenÃ¼ber Tanken
    Trump: Indien will auf russisches Ã–l verzichten - USA verkÃ¼nden Zollsenkung
    Trump: Indien will auf russisches Ã–l verzichten - USA verkÃ¼nden Zollsenkung
    Selenskyj:
    Selenskyj: "Deeskalation" mit Russland hilft bei Vertrauensbildung fÃ¼r Verhandlungen
    Trump verkÃ¼ndet Handelseinigung mit Indien
    Trump verkÃ¼ndet Handelseinigung mit Indien
    FÃ¼r weniger Importe aus China: USA legen Rohstoffreserve an
    FÃ¼r weniger Importe aus China: USA legen Rohstoffreserve an
    Frachter-Kollision: Russischer KapitÃ¤n von britischer Justiz fÃ¼r schuldig befunden
    Frachter-Kollision: Russischer KapitÃ¤n von britischer Justiz fÃ¼r schuldig befunden
    Weimer verurteilt Festnahme von Drehbuchautor Mahmoudian im Iran
    Weimer verurteilt Festnahme von Drehbuchautor Mahmoudian im Iran

    Top Meldungen

    Kontra fÃ¼r SÃ¶ders Mehrarbeit-VorstoÃŸ aus Rheinland-Pfalz
    Kontra fÃ¼r SÃ¶ders Mehrarbeit-VorstoÃŸ aus Rheinland-Pfalz

    Mainz (dts Nachrichtenagentur) - Der CDU-Spitzenkandidat in Rheinland-Pfalz, Gordon Schnieder, hat die VorschlÃ¤ge von CSU-Chef SÃ¶der zu einer Stunde Mehrarbeit pro Woche

    Mehr
    CDU-GeneralsekretÃ¤r findet Zahnarzt-Vorschlag
    CDU-GeneralsekretÃ¤r findet Zahnarzt-Vorschlag "nicht zielfÃ¼hrend"

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - CDU-GeneralsekretÃ¤r Carsten Linnemann stellt sich gegen die Forderung des CDU-Wirtschaftsrats, dass Zahnarztbesuche kÃ¼nftig nicht mehr von der

    Mehr
    Rhein stellt sich gegen Forderungen von CDU-WirtschaftsflÃ¼geln
    Rhein stellt sich gegen Forderungen von CDU-WirtschaftsflÃ¼geln

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Hessens MinisterprÃ¤sident Boris Rhein (CDU) stellt sich gegen die jÃ¼ngsten Forderungen der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) sowie

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts