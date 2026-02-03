KlÃ¶ckner: Termin der BundesprÃ¤sidentenwahl "bis Mitte MÃ¤rz"

Julia KlÃ¶ckner am 30.01.2026, via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - BundestagsprÃ¤sidentin Julia KlÃ¶ckner (CDU) wird "bis Mitte MÃ¤rz ein Datum benennen, zu dem sie die Bundesversammlung im Jahr 2027 einberuft".



Das sagte ein Sprecher des Deutschen Bundestags der "Bild" (Dienstagausgabe). Hintergrund sei, dass der Bundestag und die Landtage ausreichend Zeit fÃ¼r ihre danach beginnenden Planungen fÃ¼r die Bundesversammlung bekommen mÃ¼ssten.



Der Termin selbst liege im Regelfall "in einem Zeitraum von 30 Tagen bis acht Wochen vor Ablauf der Amtszeit des BundesprÃ¤sidenten".

