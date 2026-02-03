Lauterbach lehnt Privatisierung von Zahnarztkosten ab

Karl Lauterbach (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der frÃ¼here Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) kritisiert den Vorschlag des CDU-Wirtschaftsrates, Zahnarzt-Leistungen von den Patienten trotz Krankenversicherung selbst zahlen zu lassen.



"Unser Ziel muss es sein, notwendige Leistungen effizienter zu erbringen, nicht sie zu privatisieren", sagte Lauterbach der "Rheinischen Post" (Dienstag). Er warnte: "Die stÃ¤ndige Verunsicherung der BevÃ¶lkerung mit VorschlÃ¤gen zum Sozialabbau ohne ReformvorschlÃ¤ge fÃ¼r mehr Wirtschaftswachstum kÃ¶nnte sogar die AfD stÃ¤rken."



Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) reagierte zurÃ¼ckhaltend: "Dieser Vorschlag reiht sich in eine lange Liste mit VorschlÃ¤gen ein, wie sich die unterschiedlichen Akteure eine Reform der gesetzlichen Krankenversicherung vorstellen. Bitte haben Sie VerstÃ¤ndnis, dass wir das nicht weiter kommentieren. Wir blicken vielmehr auf die ersten Ergebnisse der Finanzkommission Gesundheit, die bald vorliegen sollen", sagte eine GKV-Sprecherin der Redaktion.

