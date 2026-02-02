Gaza-GrenzÃ¼bergang Rafah fÃ¼r Personenverkehr geÃ¶ffnet

Gazastreifen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Gaza (dts Nachrichtenagentur) - Der GrenzÃ¼bergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ã„gypten hat nach fast einem Jahr teilweise wieder den Betrieb aufgenommen. Nach israelischen Angaben wurde der Ãœbergang fÃ¼r die Passage palÃ¤stinensischer FuÃŸgÃ¤nger aus dem Gazastreifen geÃ¶ffnet, nicht jedoch fÃ¼r Hilfstransporte.



Die genaue Anzahl der PalÃ¤stinenser, die den Ãœbergang bisher passiert haben, ist unklar, jedoch wird erwartet, dass die Zahlen in den ersten Tagen der Ã–ffnung begrenzt bleiben. Alle PalÃ¤stinenser, die den Gazastreifen betreten oder verlassen mÃ¶chten, benÃ¶tigen eine Genehmigung aus Ã„gypten, die dann zur ÃœberprÃ¼fung an den israelischen Inlandsgeheimdienst Shin Bet weitergeleitet wird. Israel Ã¼berwacht den Ausgang der PalÃ¤stinenser nach Ã„gypten aus der Ferne.



Der Eintritt nach Gaza aus Ã„gypten beinhaltet eine israelische Sicherheitskontrolle. Die PalÃ¤stinenser passieren nach dem Rafah-Ãœbergang einen Kontrollpunkt der israelischen StreitkrÃ¤fte, bevor sie in die von der Hamas kontrollierten Gebiete des Gazastreifens weiterreisen dÃ¼rfen. AuslÃ¤ndischen Journalisten ist die unbeaufsichtigte Einreise nach Gaza weiterhin nicht gestattet.

