Berlin (dts Nachrichtenagentur) - FÃ¼r die SPD gehen die Forderungen des bayerischen MinisterprÃ¤sidenten Markus SÃ¶der (CSU) nach einer Stunde mehr Arbeit pro Woche in die falsche Richtung. Sie finde das ehrlich gesagt fragwÃ¼rdig, den Arbeitnehmern immer zu unterstellen, sie seien faul und wÃ¼rden nichts leisten wollen, sagte die arbeitspolitischen Sprecherin der SPD, Annika Klose, den Sendern RTL und ntv. Und weiter: "Die Deutschen leisten schon jetzt sehr viel. Die wenigsten scheuen sich davor, auch mal eine Stunde mehr zu arbeiten."
Die Interpretation der SPD-Politikerin ist, dass SÃ¶der "grundsÃ¤tzlich die Arbeitszeit hochzuschrauben" wolle. Das sei aber gar nicht das Thema des Gesetzgebers. "Das mÃ¼ssen die Sozialpartner, Gewerkschaften und ArbeitgeberverbÃ¤nde, miteinander aushandeln." Klose findet die Forderung daher "ein bisschen daneben".
Es sei im Gegenteil eher so, dass sich viele wÃ¼nschten, mehr in Vollzeit zu arbeiten, dies aber aufgrund von zum Beispiel Kinderbetreuung hÃ¤ufig nicht kÃ¶nnten. "In Bayern sind die Kosten fÃ¼r Kinderbetreuung exorbitant hoch. Das kÃ¶nnen sich viele gar nicht leisten und gehen deswegen in Teilzeit", so die SPD-Politikerin. Klose deutlich: "Auf den Arbeitnehmern rumzuhacken, finde ich unverschÃ¤mt." SÃ¶der versuche, vor den Kommunalwahlen in seinem Bundesland von anderen Themen abzulenken.
Lifestyle
SPD kritisiert SÃ¶der-Aussagen zu Mehrarbeit
- dts - 2. Februar 2026, 09:05 Uhr
