Lifestyle

SPD kritisiert SÃ¶der-Aussagen zu Mehrarbeit

  • dts - 2. Februar 2026, 09:05 Uhr
Bild vergrößern: SPD kritisiert SÃ¶der-Aussagen zu Mehrarbeit
BÃ¼ros (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - FÃ¼r die SPD gehen die Forderungen des bayerischen MinisterprÃ¤sidenten Markus SÃ¶der (CSU) nach einer Stunde mehr Arbeit pro Woche in die falsche Richtung. Sie finde das ehrlich gesagt fragwÃ¼rdig, den Arbeitnehmern immer zu unterstellen, sie seien faul und wÃ¼rden nichts leisten wollen, sagte die arbeitspolitischen Sprecherin der SPD, Annika Klose, den Sendern RTL und ntv. Und weiter: "Die Deutschen leisten schon jetzt sehr viel. Die wenigsten scheuen sich davor, auch mal eine Stunde mehr zu arbeiten."

Die Interpretation der SPD-Politikerin ist, dass SÃ¶der "grundsÃ¤tzlich die Arbeitszeit hochzuschrauben" wolle. Das sei aber gar nicht das Thema des Gesetzgebers. "Das mÃ¼ssen die Sozialpartner, Gewerkschaften und ArbeitgeberverbÃ¤nde, miteinander aushandeln." Klose findet die Forderung daher "ein bisschen daneben".

Es sei im Gegenteil eher so, dass sich viele wÃ¼nschten, mehr in Vollzeit zu arbeiten, dies aber aufgrund von zum Beispiel Kinderbetreuung hÃ¤ufig nicht kÃ¶nnten. "In Bayern sind die Kosten fÃ¼r Kinderbetreuung exorbitant hoch. Das kÃ¶nnen sich viele gar nicht leisten und gehen deswegen in Teilzeit", so die SPD-Politikerin. Klose deutlich: "Auf den Arbeitnehmern rumzuhacken, finde ich unverschÃ¤mt." SÃ¶der versuche, vor den Kommunalwahlen in seinem Bundesland von anderen Themen abzulenken.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Gaza-GrenzÃ¼bergang Rafah fÃ¼r Personenverkehr geÃ¶ffnet
    Gaza-GrenzÃ¼bergang Rafah fÃ¼r Personenverkehr geÃ¶ffnet

    Gaza (dts Nachrichtenagentur) - Der GrenzÃ¼bergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ã„gypten hat nach fast einem Jahr teilweise wieder den Betrieb aufgenommen. Nach

    Mehr
    Dalai Lama gewinnt erstmals einen Grammy
    Dalai Lama gewinnt erstmals einen Grammy

    Der Dalai Lama hat erstmals einen Grammy gewonnen. Bei der Grammy-Verleihung in Los Angeles wurde der charismatische 90-JÃ¤hrige am Sonntagabend (Ortszeit) fÃ¼r sein HÃ¶rbuch

    Mehr
    Sterblichkeit aufgrund von Krebs geht zurÃ¼ck
    Sterblichkeit aufgrund von Krebs geht zurÃ¼ck

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Krebs fÃ¼hrt gerade bei Menschen im jÃ¼ngeren und mittleren Alter seltener zum Tod als noch vor 20 Jahren, auch wenn insgesamt die Zahl der an

    Mehr
    Umsatz im Einzelhandel 2025 etwas stÃ¤rker gestiegen als erwartet
    Umsatz im Einzelhandel 2025 etwas stÃ¤rker gestiegen als erwartet
    Bierabsatz sinkt weiter - StÃ¤rkster RÃ¼ckgang seit 1993
    Bierabsatz sinkt weiter - StÃ¤rkster RÃ¼ckgang seit 1993
    PÃ¼nktlichkeit der Deutschen Bahn im Januar nur bei 52,1 Prozent
    PÃ¼nktlichkeit der Deutschen Bahn im Januar nur bei 52,1 Prozent
    Umweltminister Schneider mahnt zÃ¼gige Einigung auf neues Heizungsgesetz an
    Umweltminister Schneider mahnt zÃ¼gige Einigung auf neues Heizungsgesetz an
    Drei Tote bei schwerem Unfall auf A61 bei Bergheim
    Drei Tote bei schwerem Unfall auf A61 bei Bergheim
    Bierabsatz sinkt auf historischen Tiefstand
    Bierabsatz sinkt auf historischen Tiefstand
    Einzelhandel macht mehr Umsatz
    Einzelhandel macht mehr Umsatz
    Volkswagen-Werk in South Carolina wird um die HÃ¤lfte teurer
    Volkswagen-Werk in South Carolina wird um die HÃ¤lfte teurer
    GeschÃ¤ftsklima in Chemieindustrie leicht verbessert
    GeschÃ¤ftsklima in Chemieindustrie leicht verbessert
    Rufe nach Konsequenzen nach tÃ¶dlicher U-Bahn-Attacke in Hamburg
    Rufe nach Konsequenzen nach tÃ¶dlicher U-Bahn-Attacke in Hamburg

    Top Meldungen

    Bundesweite Streiks im kommunalen Nahverkehr angelaufen
    Bundesweite Streiks im kommunalen Nahverkehr angelaufen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In fast allen BundeslÃ¤ndern sind am Montagmorgen die von der Gewerkschaft Verdi angekÃ¼ndigten Streiks im kommunalen Nahverkehr angelaufen. Wie

    Mehr
    Streiks im Ã¶ffentlichen Nahverkehr haben begonnen
    Streiks im Ã¶ffentlichen Nahverkehr haben begonnen

    Auf den Aufruf der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hin haben am Montag bundesweit Warnstreiks im Ã¶ffentlichen Nahverkehr begonnen. BeschÃ¤ftigte legten mit Beginn der

    Mehr
    Energetische Sanierungsquote fÃ¤llt auf neuen Tiefpunkt
    Energetische Sanierungsquote fÃ¤llt auf neuen Tiefpunkt

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die energetische Sanierungsquote im deutschen GebÃ¤udebestand ist im Jahr 2025 weiter gesunken und hat einen neuen Tiefpunkt erreicht. Das geht

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts