Winterferien: ADAC rechnet mit mehr Verkehr und warnt vor Stau

Verkehr auf winterlicher Autobahn

Wegen der Winterferien in mehreren BundeslÃ¤ndern rechnet der ADAC am kommenden Wochenende mit mehr Verkehr und Staugefahr. WÃ¤hrend inÂ Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern die FerienÂ beginnen,Â enden sie in Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt, wie der Automobilklub am Montag in MÃ¼nchen mitteilte.Â Dadurch steigtÂ insbesondere auf den klassischen Reiserouten in Richtung Alpen und Mittelgebirge die Staugefahr.Â



Vor allem am Freitagnachmittag und am Samstagvormittag muss laut ADAC rund um die WintersportregionenÂ mitÂ deutlich mehr Verkehr durch Urlauber und AusflÃ¼gler gerechnet werden. AmÂ Sonntagnachmittag ist zudem mit RÃ¼ckreiseverkehr und StaugefahrÂ zu rechnen. ZusÃ¤tzlich beginnenÂ am 6. Februar die Olympischen Winterspiele in Italien, was fÃ¼r zusÃ¤tzlichen Verkehr in Richtung Norditalien sorgen kann.



Baustellen gibt es laut Automobilklub derzeit wenige. DafÃ¼r kann das Winterwetter mit Schnee und GlÃ¤tte regional zu BehinderungenÂ fÃ¼hren.Â