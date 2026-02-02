Wegen der Winterferien in mehreren BundeslÃ¤ndern rechnet der ADAC am kommenden Wochenende mit mehr Verkehr und Staugefahr. WÃ¤hrend inÂ Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern die FerienÂ beginnen,Â enden sie in Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt, wie der Automobilklub am Montag in MÃ¼nchen mitteilte.Â Dadurch steigtÂ insbesondere auf den klassischen Reiserouten in Richtung Alpen und Mittelgebirge die Staugefahr.Â
Vor allem am Freitagnachmittag und am Samstagvormittag muss laut ADAC rund um die WintersportregionenÂ mitÂ deutlich mehr Verkehr durch Urlauber und AusflÃ¼gler gerechnet werden. AmÂ Sonntagnachmittag ist zudem mit RÃ¼ckreiseverkehr und StaugefahrÂ zu rechnen. ZusÃ¤tzlich beginnenÂ am 6. Februar die Olympischen Winterspiele in Italien, was fÃ¼r zusÃ¤tzlichen Verkehr in Richtung Norditalien sorgen kann.
Baustellen gibt es laut Automobilklub derzeit wenige. DafÃ¼r kann das Winterwetter mit Schnee und GlÃ¤tte regional zu BehinderungenÂ fÃ¼hren.Â
Lifestyle
Winterferien: ADAC rechnet mit mehr Verkehr und warnt vor Stau
- AFP - 2. Februar 2026, 09:52 Uhr
Wegen der Winterferien in mehreren BundeslÃ¤ndern rechnet der ADAC mit mehr Verkehr und Staugefahr am kommenden Wochenende. WÃ¤hrend inÂ Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern die WinterferienÂ beginnen,Â enden sie in Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt.
Wegen der Winterferien in mehreren BundeslÃ¤ndern rechnet der ADAC am kommenden Wochenende mit mehr Verkehr und Staugefahr. WÃ¤hrend inÂ Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern die FerienÂ beginnen,Â enden sie in Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt, wie der Automobilklub am Montag in MÃ¼nchen mitteilte.Â Dadurch steigtÂ insbesondere auf den klassischen Reiserouten in Richtung Alpen und Mittelgebirge die Staugefahr.Â
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Arbeitsmarktforscher Enzo Weber hat den Vorschlag von CSU-Chef Markus SÃ¶der nach einer Stunde Mehrarbeit pro Woche kritisiert. "Aufgabe vonMehr
Gaza (dts Nachrichtenagentur) - Der GrenzÃ¼bergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ã„gypten hat nach fast einem Jahr teilweise wieder den Betrieb aufgenommen. NachMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - FÃ¼r die SPD gehen die Forderungen des bayerischen MinisterprÃ¤sidenten Markus SÃ¶der (CSU) nach einer Stunde mehr Arbeit pro Woche in dieMehr
Top Meldungen
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der Bierabsatz der deutschen Brauereien und Bierlager ist im Jahr 2025 gegenÃ¼ber dem Vorjahr um 6,0 Prozent oder 497,1 Millionen Liter aufMehr
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der Einzelhandel in Deutschland hat im Jahr 2025 real 2,7 Prozent und nominal 3,8 Prozent mehr Umsatz erwirtschaftet als im Jahr 2024. DasMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Volkswagens neues Autowerk im US-Bundesstaat South Carolina wird deutlich teurer als gedacht. Wie das "Handelsblatt" unter Berufung auf die neueMehr