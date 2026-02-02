Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Arbeitsmarktforscher Enzo Weber hat den Vorschlag von CSU-Chef Markus SÃ¶der nach einer Stunde Mehrarbeit pro Woche kritisiert. "Aufgabe von Politik ist es nicht, den Menschen Ansagen zu machen, wie lange sie arbeiten sollen - sondern Rahmenbedingungen zu gestalten, Anreize zu verbessern und UnterstÃ¼tzung bereitzustellen", sagte er der "Rheinischen Post". Auf dieser Basis kÃ¶nnten die Menschen dann selbst entscheiden, so Weber.
Da Deutschland in den kommenden Jahren aus AlterungsgrÃ¼nden viele ArbeitskrÃ¤fte verliere, brauche es zwar mehr Arbeitsstunden. Die entscheidenden Hebel liegen laut Weber aber an anderen Stellen. Aus seiner Sicht mÃ¼sse die Politik etwa "die Steuerprogression im unteren Einkommensbereich abmildern" sowie "Kinderbetreuung und Pflege ausbauen". Es gebe viel zu gewinnen, wenn berufliche Entwicklung von Frauen in der Kinderphase nicht mehr abknicke und Ã„ltere lÃ¤nger im Beruf gehalten werden kÃ¶nnten.
SÃ¶der hatte am Sonntag in der ARD gesagt: "Eine Stunde Mehrarbeit in der Woche wÃ¼rde uns enorm viel Wirtschaftswachstum bringen und ist wirklich nicht zu viel verlangt."
Lifestyle
Arbeitsmarktforscher kritisiert SÃ¶der-VorstoÃŸ zu Mehrarbeit
- dts - 2. Februar 2026, 10:37 Uhr
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Arbeitsmarktforscher Enzo Weber hat den Vorschlag von CSU-Chef Markus SÃ¶der nach einer Stunde Mehrarbeit pro Woche kritisiert. "Aufgabe von Politik ist es nicht, den Menschen Ansagen zu machen, wie lange sie arbeiten sollen - sondern Rahmenbedingungen zu gestalten, Anreize zu verbessern und UnterstÃ¼tzung bereitzustellen", sagte er der "Rheinischen Post". Auf dieser Basis kÃ¶nnten die Menschen dann selbst entscheiden, so Weber.
Weitere Meldungen
Wegen der Winterferien in mehreren BundeslÃ¤ndern rechnet der ADAC am kommenden Wochenende mit mehr Verkehr und Staugefahr. WÃ¤hrend inÂ Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern dieMehr
Gaza (dts Nachrichtenagentur) - Der GrenzÃ¼bergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ã„gypten hat nach fast einem Jahr teilweise wieder den Betrieb aufgenommen. NachMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - FÃ¼r die SPD gehen die Forderungen des bayerischen MinisterprÃ¤sidenten Markus SÃ¶der (CSU) nach einer Stunde mehr Arbeit pro Woche in dieMehr
Top Meldungen
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der Bierabsatz der deutschen Brauereien und Bierlager ist im Jahr 2025 gegenÃ¼ber dem Vorjahr um 6,0 Prozent oder 497,1 Millionen Liter aufMehr
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der Einzelhandel in Deutschland hat im Jahr 2025 real 2,7 Prozent und nominal 3,8 Prozent mehr Umsatz erwirtschaftet als im Jahr 2024. DasMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Volkswagens neues Autowerk im US-Bundesstaat South Carolina wird deutlich teurer als gedacht. Wie das "Handelsblatt" unter Berufung auf die neueMehr