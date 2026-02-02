Lifestyle

Arbeitsmarktforscher kritisiert SÃ¶der-VorstoÃŸ zu Mehrarbeit

  • dts - 2. Februar 2026, 10:37 Uhr
Bild vergrößern: Arbeitsmarktforscher kritisiert SÃ¶der-VorstoÃŸ zu Mehrarbeit
Markus SÃ¶der am 30.01.2026, via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Arbeitsmarktforscher Enzo Weber hat den Vorschlag von CSU-Chef Markus SÃ¶der nach einer Stunde Mehrarbeit pro Woche kritisiert. "Aufgabe von Politik ist es nicht, den Menschen Ansagen zu machen, wie lange sie arbeiten sollen - sondern Rahmenbedingungen zu gestalten, Anreize zu verbessern und UnterstÃ¼tzung bereitzustellen", sagte er der "Rheinischen Post". Auf dieser Basis kÃ¶nnten die Menschen dann selbst entscheiden, so Weber.

Da Deutschland in den kommenden Jahren aus AlterungsgrÃ¼nden viele ArbeitskrÃ¤fte verliere, brauche es zwar mehr Arbeitsstunden. Die entscheidenden Hebel liegen laut Weber aber an anderen Stellen. Aus seiner Sicht mÃ¼sse die Politik etwa "die Steuerprogression im unteren Einkommensbereich abmildern" sowie "Kinderbetreuung und Pflege ausbauen". Es gebe viel zu gewinnen, wenn berufliche Entwicklung von Frauen in der Kinderphase nicht mehr abknicke und Ã„ltere lÃ¤nger im Beruf gehalten werden kÃ¶nnten.

SÃ¶der hatte am Sonntag in der ARD gesagt: "Eine Stunde Mehrarbeit in der Woche wÃ¼rde uns enorm viel Wirtschaftswachstum bringen und ist wirklich nicht zu viel verlangt."

