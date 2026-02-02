Lifestyle

ADAC-VerkehrsprÃ¤sident tritt nach KÃ¼ndigungswelle zurÃ¼ck

  • dts - 2. Februar 2026, 11:30 Uhr
Bild vergrößern: ADAC-VerkehrsprÃ¤sident tritt nach KÃ¼ndigungswelle zurÃ¼ck
ADAC (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Beim Automobilklub ADAC ist VerkehrsprÃ¤sident Gerhard Hillebrand zurÃ¼ckgetreten. Das berichtet die "Bild" (Dienstagsausgabe) unter Berufung auf interne Quellen. Hintergrund ist demnach eine KÃ¼ndigungswelle: 60.000 Mitglieder hÃ¤tten in den vergangenen vier Wochen ihre Mitgliedschaft beendet, schreibt die Zeitung. Hillebrand habe demnach die Verantwortung fÃ¼r die Austritte und den entstandenen Imageschaden Ã¼bernommen.

AuslÃ¶ser der Kritik seien Hillebrands Aussagen zu hÃ¶heren Kraftstoffpreisen. Er hatte sich in der "Neuen OsnabrÃ¼cker Zeitung" Ende 2025 fÃ¼r die CO2-Bepreisung als Instrument zur Erreichung der Klimaschutzziele ausgesprochen und erklÃ¤rt, es brauche Anreize, damit Autofahrer von Diesel und Benzin auf klimafreundlichere Alternativen wie das E-Auto umsteigen. Zudem warnte er demnach davor, Klimaschutzziele in Europa zu lockern.

Laut "Bild" erklÃ¤rte eine ADAC-Sprecherin: Die Zahl der KÃ¼ndigungen zeige, dass viele Mitglieder den Eindruck gehabt hÃ¤tten, der ADAC habe seine Rolle als Anwalt der Autofahrer verlassen. Das werde sehr ernst genommen. "Der Eindruck, der durch das Interview entstanden ist, passt nicht zu den klaren Positionen des ADAC", sagte die Sprecherin der Zeitung. "Ob Benziner, Diesel oder E-Auto: Wir machen uns gegen jede weitere Belastung ohne sozialen Ausgleich stark. Unser Auftrag lautet: bezahlbare MobilitÃ¤t fÃ¼r alle."

Trotz der Austritte seien allein im Januar 100.000 neue Mitglieder hinzugekommen, berichtet die "Bild". Den Verantwortungsbereich von Hillebrand Ã¼bernimmt demnach kommissarisch ADAC-TechnikprÃ¤sident Karsten Schulze.

