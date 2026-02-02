Lifestyle

Trauer um Rita SÃ¼ssmuth: Steinmeier ordnet Staatsakt an

  • dts - 2. Februar 2026, 11:38 Uhr
Bild vergrößern: Trauer um Rita SÃ¼ssmuth: Steinmeier ordnet Staatsakt an
Rita SÃ¼ssmuth (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - BundesprÃ¤sident Frank-Walter Steinmeier hat einen Trauerstaatsakt fÃ¼r die verstorbene Ex-BundestagsprÃ¤sidentin Rita SÃ¼ssmuth angeordnet. Das teilte das BundesprÃ¤sidialamt am Montag mit. Ausgerichtet wird der Staatsakt vom Bundestag.

Die CDU-Politikerin war am Sonntag im Alter von 88 Jahren gestorben. Sie war von 1985 bis 1988 Bundesministerin fÃ¼r Jugend, Familie und Gesundheit und von 1988 bis 1998 PrÃ¤sidentin des Deutschen Bundestages.

Steinmeier hatte SÃ¼ssmuth in einer ersten Reaktion bereits als "groÃŸartige Frau und eine leidenschaftliche KÃ¤mpferin fÃ¼r die Demokratie" gewÃ¼rdigt. "Rita SÃ¼ssmuth ist stets vorweg gegangen, war Vordenkerin, VorkÃ¤mpferin und Vorbild, insbesondere auch fÃ¼r viele Frauen", so das Staatsoberhaupt. "Mit ihrem Mut, ihrer Beharrlichkeit, ihrem Humor und ihrer Ãœberzeugungskraft hat sie maÃŸgeblich dazu beigetragen, in unserem Land Schritt fÃ¼r Schritt mehr Gleichberechtigung in die Tat umzusetzen."

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    ADAC-VerkehrsprÃ¤sident tritt nach KÃ¼ndigungswelle zurÃ¼ck
    ADAC-VerkehrsprÃ¤sident tritt nach KÃ¼ndigungswelle zurÃ¼ck

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Beim Automobilklub ADAC ist VerkehrsprÃ¤sident Gerhard Hillebrand zurÃ¼ckgetreten. Das berichtet die "Bild" (Dienstagsausgabe) unter Berufung

    Mehr
    Arbeitsmarktforscher kritisiert SÃ¶der-VorstoÃŸ zu Mehrarbeit
    Arbeitsmarktforscher kritisiert SÃ¶der-VorstoÃŸ zu Mehrarbeit

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Arbeitsmarktforscher Enzo Weber hat den Vorschlag von CSU-Chef Markus SÃ¶der nach einer Stunde Mehrarbeit pro Woche kritisiert. "Aufgabe von

    Mehr
    Winterferien: ADAC rechnet mit mehr Verkehr und warnt vor Stau
    Winterferien: ADAC rechnet mit mehr Verkehr und warnt vor Stau

    Wegen der Winterferien in mehreren BundeslÃ¤ndern rechnet der ADAC am kommenden Wochenende mit mehr Verkehr und Staugefahr. WÃ¤hrend inÂ Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern die

    Mehr
    Deutlich mehr AntrÃ¤ge von Verbrauchern auf Schlichtung durch Bundesnetzagentur
    Deutlich mehr AntrÃ¤ge von Verbrauchern auf Schlichtung durch Bundesnetzagentur
    GroÃŸes Sparpotenzial beim Laden von E-Autos gegenÃ¼ber Tanken
    GroÃŸes Sparpotenzial beim Laden von E-Autos gegenÃ¼ber Tanken
    Babymilchskandal: Zwei franzÃ¶sische Hersteller nehmen Produkte vom Markt
    Umsatz im Einzelhandel 2025 etwas stÃ¤rker gestiegen als erwartet
    Umsatz im Einzelhandel 2025 etwas stÃ¤rker gestiegen als erwartet
    Bundesregierung will Ã–PNV-Streik nicht kommentieren
    Bundesregierung will Ã–PNV-Streik nicht kommentieren
    Frankreichs Haushalt kurz vor der Verabschiedung
    Frankreichs Haushalt kurz vor der Verabschiedung
    Video von brennendem Unfallofer: Polizei in Bayern ermittelt gegen Gaffer
    Video von brennendem Unfallofer: Polizei in Bayern ermittelt gegen Gaffer
    Justizministerin will Verwaltungsgerichtsordnung reformieren
    Justizministerin will Verwaltungsgerichtsordnung reformieren
    Ãœberschwemmungen in Mosambik: EU stellt weitere zwei Millionen Euro fÃ¼r Hilfe bereit
    Ãœberschwemmungen in Mosambik: EU stellt weitere zwei Millionen Euro fÃ¼r Hilfe bereit
    Steinmeier ordnet Staatsakt fÃ¼r verstorbene BundestagsprÃ¤sidentin SÃ¼ssmuth an
    Steinmeier ordnet Staatsakt fÃ¼r verstorbene BundestagsprÃ¤sidentin SÃ¼ssmuth an

    Top Meldungen

    CDU will VorstoÃŸ zur Zuckersteuer nicht aufgreifen
    CDU will VorstoÃŸ zur Zuckersteuer nicht aufgreifen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die CDU will den VorstoÃŸ von Schleswig-Holsteins MinisterprÃ¤sidenten Daniel GÃ¼nther zur EinfÃ¼hrung einer Zuckersteuer in Deutschland nicht

    Mehr
    Bierabsatz sinkt auf historischen Tiefstand
    Bierabsatz sinkt auf historischen Tiefstand

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der Bierabsatz der deutschen Brauereien und Bierlager ist im Jahr 2025 gegenÃ¼ber dem Vorjahr um 6,0 Prozent oder 497,1 Millionen Liter auf

    Mehr
    Einzelhandel macht mehr Umsatz
    Einzelhandel macht mehr Umsatz

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der Einzelhandel in Deutschland hat im Jahr 2025 real 2,7 Prozent und nominal 3,8 Prozent mehr Umsatz erwirtschaftet als im Jahr 2024. Das

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts