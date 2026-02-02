Trauer um Rita SÃ¼ssmuth: Steinmeier ordnet Staatsakt an

Rita SÃ¼ssmuth (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - BundesprÃ¤sident Frank-Walter Steinmeier hat einen Trauerstaatsakt fÃ¼r die verstorbene Ex-BundestagsprÃ¤sidentin Rita SÃ¼ssmuth angeordnet. Das teilte das BundesprÃ¤sidialamt am Montag mit. Ausgerichtet wird der Staatsakt vom Bundestag.



Die CDU-Politikerin war am Sonntag im Alter von 88 Jahren gestorben. Sie war von 1985 bis 1988 Bundesministerin fÃ¼r Jugend, Familie und Gesundheit und von 1988 bis 1998 PrÃ¤sidentin des Deutschen Bundestages.



Steinmeier hatte SÃ¼ssmuth in einer ersten Reaktion bereits als "groÃŸartige Frau und eine leidenschaftliche KÃ¤mpferin fÃ¼r die Demokratie" gewÃ¼rdigt. "Rita SÃ¼ssmuth ist stets vorweg gegangen, war Vordenkerin, VorkÃ¤mpferin und Vorbild, insbesondere auch fÃ¼r viele Frauen", so das Staatsoberhaupt. "Mit ihrem Mut, ihrer Beharrlichkeit, ihrem Humor und ihrer Ãœberzeugungskraft hat sie maÃŸgeblich dazu beigetragen, in unserem Land Schritt fÃ¼r Schritt mehr Gleichberechtigung in die Tat umzusetzen."

