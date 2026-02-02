Lifestyle

Dalai Lama gewinnt erstmals einen Grammy

  2. Februar 2026, 08:39 Uhr
Der Dalai Lama
Der Dalai Lama hat erstmals einen Grammy gewonnen. Bei der Grammy-Verleihung in Los Angeles wurde der charismatische 90-JÃ¤hrige am Sonntagabend (Ortszeit) fÃ¼r sein HÃ¶rbuch "Meditations: The Reflections of His Holiness the Dalai Lama" ausgezeichnet. "Ich nehme diese Auszeichnung mit Dankbarkeit und Demut entgegen", erklÃ¤rte der Dalai Lama in Onlinenetzwerken.Â 

Er sehe die Auszeichnung nicht als etwas PersÃ¶nliches an, sondern "als eine Anerkennung unserer gemeinsamen Verantwortung", schrieb das geistliche Oberhaupt der Tibeter. Er sei davon Ã¼berzeugt, "dass Frieden, MitgefÃ¼hl, Sorge um unsere Umwelt und ein VerstÃ¤ndnis fÃ¼r die Einheit der Menschheit fÃ¼r das kollektive Wohlergehen aller acht Milliarden Menschen entscheidend sind".

Mit seinen rÃ¶tlichen Gewand, seinen einfachen Sandalen und einer Brille mit breitem Rahmen ist der Dalai Lama ein eher ungewÃ¶hnlicher Weltstar. Neben ihm wurden am Sonntag unter anderem der US-Rapper Kendrick Lamar und Pop-Star Billie Eilish ausgezeichnet.

